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FRANCE

RC Lens Mercato : Malang Sarr fait déjà polémique loin de Lens ! 

Par Bastien Aubert - 6 Juil 2026, 20:20
Malang Sarr

Parti sans donner de ses nouvelles au RC Lens à la fin de contrat, Malang Sarr (27 ans) agite le Sénégal après son élimination à la Coupe du Monde 2026.

Malang Sarr fait aujourd’hui parler de lui bien au-delà de son départ du RC Lens. Le défenseur de 27 ans se retrouve malgré lui au centre d’une vive polémique qui secoue la sélection du Sénégal après son élimination prématurée à la Coupe du Monde 2026.

Depuis la défaite face à la Belgique en seizièmes de finale, la crise s’est installée chez les Lions de la Teranga. Entre les tensions au sein de la Fédération sénégalaise et les critiques visant le sélectionneur Pape Thiaw, de nouvelles révélations viennent encore alourdir l’atmosphère.

Malang Sarr, le sujet qui divise au Sénégal !

Selon Foot Mercato, une réunion aurait été organisée avant le début du Mondial entre Pape Thiaw et plusieurs cadres du vestiaire afin d’évoquer le cas de Malang Sarr. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs du RC Lens, le défenseur espérait intégrer pleinement le groupe. Finalement, il a dû se contenter d’un statut de réserviste, une décision qui aurait provoqué de nombreuses discussions en interne.

Toujours selon ces révélations, Sadio Mané aurait validé la présence de Malang Sarr dans le groupe. En revanche, Kalidou Koulibaly se serait opposé à cette option. Le désaccord entre les deux leaders aurait pris de l’ampleur à la veille du premier match contre la France. 

Une ambiance devenue électrique

Blessé à son arrivée avec la sélection, Koulibaly n’était pas considéré comme totalement apte par Sadio Mané, qui aurait proposé de le remplacer par Malang Sarr. Une idée qui n’aurait absolument pas plu au défenseur d’Al-Hilal.Depuis cet épisode, les relations entre plusieurs cadres de la sélection se seraient fortement dégradées, alimentant les nombreuses critiques autour du fonctionnement du groupe durant la Coupe du Monde. 

Même s’il n’a finalement jamais pu défendre ses chances sur le terrain, Malang Sarr se retrouve aujourd’hui au cœur d’une affaire qui dépasse largement son simple cas personnel. Après son départ discret du RC Lens, l’ancien Sang et Or continue donc de faire parler de lui… cette fois au cœur d’une crise qui secoue tout le football sénégalais.

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