Jean-Louis Leca pourrait frapper fort au mercato du RC Lens en misant sur une révélation de la Coupe du Monde cet été.

Le RC Lens pourrait encore frapper sur le marché des transferts. Selon plusieurs échos venus d’Europe de l’Est, les Sang et Or suivraient de près Behruz Karimov, jeune latéral droit ouzbek de 18 ans, déjà comparé à certains profils révélés ces dernières saisons en Ligue 1.

Karimov, le jeune talent qui monte

Un dossier encore discret, mais qui commence sérieusement à prendre de l’ampleur. À seulement 18 ans, Behruz Karimov attire déjà les regards de plusieurs clubs européens. Le latéral droit a notamment été aperçu lors de la Coupe du Monde avec l’Ouzbékistan, où ses performances ont marqué les recruteurs présents.

Solide défensivement, dynamique dans son couloir et capable de répéter les efforts, il s’inscrit dans le profil des jeunes joueurs à fort potentiel capables de s’adapter rapidement au football européen. Pas moins de sept clubs seraient déjà positionnés sur le dossier, dont le RC Lens !

Un profil qui rappelle un certain Khusanov au RC Lens

Ce qui attire particulièrement l’attention du côté lensois, c’est le profil global du joueur et son entourage. Karimov partage en effet le même agent qu’Abdukodir Khusanov, révélation récente du club artésien. Un détail loin d’être anodin, tant les relations entre les deux camps pourraient faciliter les discussions si le dossier venait à s’accélérer. Le RC Lens, fidèle à sa stratégie de détection de jeunes talents à fort potentiel, verrait en lui une opportunité similaire à celle déjà réussie avec d’autres recrues à forte marge de progression.

Interrogé sur son avenir, le jeune ouzbek ne cache pas ses intentions : « Le plus important pour moi est d’avoir un temps de jeu régulier, faire mes preuves dans un championnat étranger, acquérir de l’expérience, pour ensuite espérer rejoindre un grand club d’Europe. » Un discours clair, qui ouvre la porte à un départ dès ce mercato, à condition de trouver le bon projet sportif. Dans un mercato où la concurrence est de plus en plus forte sur les jeunes talents internationaux, le RC Lens sait qu’il devra être rapide et convaincant pour espérer boucler ce type de dossier. Avec un projet sportif stable et une capacité à faire progresser les jeunes joueurs, le club artésien dispose d’arguments solides. Reste à savoir si cela suffira pour devancer les autres prétendants.