La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Huitième de finaliste de la Coupe du Monde 2026, Timothy Weah (OM, 26 ans) semble avoir déjà choisi son camp pour la suite de sa carrière.

Quel avenir pour Timothy Weah (26 ans) ? Actuellement engagé à la Coupe du Monde 2026 avec les États-Unis, le latéral polyvalent de l’OM vit une compétition en demi-teinte sur le plan du temps de jeu.

Weah veut rester à l’OM

Une situation qui aurait pu relancer les rumeurs de départ, notamment du côté d’Everton, toujours attentif à son profil polyvalent capable d’évoluer sur tout le couloir droit.

Mais selon La Minute OM, le dossier serait beaucoup plus clair en interne : Weah n’aurait aucune intention de quitter l’OM cet été. Bien intégré dans le projet olympien, il se sentirait parfaitement à l’aise dans le vestiaire et dans son environnement, au point de vouloir s’inscrire dans la durée sous les couleurs marseillaises.

La Premier League le surveille

Une position qui change clairement la dynamique du mercato. Car si l’OM n’écarte jamais une belle vente en cas d’offre importante, avec une estimation de l’ordre de 20 millions d’euros, le club phocéen pourrait cette fois compter sur un joueur décidé à rester… malgré l’intérêt venu de Premier League.

Reste désormais à savoir si les approches anglaises vont se multiplier dans les prochaines semaines ou si Marseille réussira à verrouiller définitivement l’un de ses éléments les plus polyvalents. Aux dernières nouvelles, Everton était positionné sur Weah.