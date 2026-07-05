OM : une nouvelle annonce tombe pour la vente du club !

Stéphane Richard a confirmé que Frank McCourt restait ouvert à l’arrivée de partenaires stratégiques à l’OM, tout en rappelant qu’aucune décision n’était attendue à court terme.

L’avenir capitalistique de l’OM continue d’alimenter les interrogations. Interrogé par La Provence, Stéphane Richard a apporté une mise au point sur les intentions de Frank McCourt concernant l’ouverture du capital du club.

Le président marseillais a confirmé que le propriétaire américain n’avait pas changé de position et restait ouvert à l’arrivée de partenaires stratégiques, tout en soulignant que ce dossier demeurait de sa seule responsabilité.

« Frank McCourt a dit qu’il était ouvert à la recherche de partenaires stratégiques. Je ne vais pas piloter ce process parce que c’est une problématique qui le concerne en tant que propriétaire. Et, comme il l’a lui-même répété, ce processus prend du temps. »

Une déclaration qui s’inscrit dans la continuité des propos tenus par Frank McCourt lors de la présentation officielle de Stéphane Richard à la présidence de l’OM, lorsqu’il avait déjà expliqué être disposé à accueillir un partenaire stratégique capable d’accompagner le développement du club, sans pour autant évoquer une vente ou un calendrier précis.

Un dossier directement géré par Frank McCourt

En prenant ses distances avec ce sujet, Stéphane Richard rappelle que les discussions éventuelles autour de l’actionnariat ne relèvent pas de ses fonctions opérationnelles. Sa priorité reste la gestion sportive et institutionnelle de l’Olympique de Marseille, tandis que les décisions concernant le capital appartiennent exclusivement à Frank McCourt.

Cette clarification intervient alors que les rumeurs autour d’investisseurs potentiels reviennent régulièrement ces dernières années, sans qu’aucun projet concret n’ait été officialisé.

Aucun calendrier fixé

Le message est également clair concernant les délais. Selon Stéphane Richard, comme l’a déjà indiqué Frank McCourt, la recherche d’un éventuel partenaire stratégique est un processus qui demande du temps.

Autrement dit, si l’ouverture à de nouveaux investisseurs existe bien, aucun mouvement imminent n’est attendu. Le propriétaire américain continue de privilégier une approche mesurée afin de trouver un partenaire susceptible d’accompagner durablement les ambitions de l’OM, plutôt que de conclure rapidement une opération financière.