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FRANCE

OM : McCourt a fait échouer un deal à 400 M€ pour une raison totalement lunaire

Par William Tertrin - 19 Juin 2026, 10:40
Frank McCourt (OM)

Malgré plusieurs discussions avancées autour d’une ouverture du capital de l’OM, Frank McCourt n’a toujours trouvé aucun partenaire prêt à investir. En cause : un désaccord majeur sur la gouvernance du club.

Alors que Frank McCourt a officiellement reconnu au printemps rechercher un nouvel investisseur pour accompagner le développement de l’Olympique de Marseille, les négociations menées ces derniers mois n’ont débouché sur aucune avancée concrète.

Selon les informations de L’Essentiel de l’Éco, le propriétaire américain aurait exploré la piste d’un investisseur minoritaire susceptible d’acquérir environ 30 % du capital du club pour un montant proche de 400 millions d’euros. Une information déjà connue, et qui aurait permis à McCourt de conserver le contrôle de l’OM tout en injectant de nouveaux moyens financiers dans le projet marseillais.

Le même point de blocage dans tous les dossiers

Mais une nouvelle information a été ajoutée, avec un obstacle majeur qui aurait systématiquement freiné les discussions.

D’après la même source, Frank McCourt n’était pas disposé à céder une part significative du pouvoir opérationnel à un éventuel partenaire. Or, pour de nombreux investisseurs, un engagement financier de plusieurs centaines de millions d’euros sans influence réelle sur les décisions stratégiques du club apparaissait difficilement acceptable.

Cette question de la gouvernance serait devenue le principal point de rupture dans les négociations. Les investisseurs approchés souhaitaient pouvoir participer aux grandes orientations du club, tandis que McCourt entendait conserver la maîtrise complète de l’OM.

Une valorisation qui continue de faire débat

L’autre sujet sensible concerne la valorisation du club. Depuis plusieurs mois, l’entourage du propriétaire américain défend une estimation de l’OM autour de 1,2 milliard de dollars, bien au-dessus des évaluations réalisées par plusieurs cabinets spécialisés du secteur du football. Mais en réalité, 500M€ suffiraient à convaincre McCourt de céder.

Dans ce contexte, l’entrée d’un actionnaire minoritaire à hauteur de 30 % représenterait un investissement particulièrement conséquent, renforçant encore les exigences des candidats potentiels en matière de gouvernance et de droits décisionnels.

Aucun accord signé à l’été 2026

Résultat : malgré plusieurs prises de contact et différentes pistes étudiées depuis l’annonce officielle de l’ouverture du capital, aucun investisseur n’a encore rejoint le projet marseillais. À l’approche de l’été, aucun accord n’a été signé et les discussions ne semblent pas avoir débouché sur une avancée tangible.

Si Frank McCourt continue d’affirmer sa volonté de faire franchir un nouveau cap à l’OM grâce à l’arrivée d’un partenaire stratégique, la question du partage du pouvoir reste aujourd’hui le principal verrou du dossier. Tant que cette position ne sera pas assouplie, l’ouverture du capital du club marseillais pourrait continuer à se heurter aux mêmes obstacles.

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