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FC Nantes Mercato : nouveau rebondissement pour Lepenant !

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 20:15
Johann Lepenant sous le maillot du FC Nantes

Toujours intéressé par Johann Lepenant, l’OGC Nice aurait fait du milieu du FC Nantes sa priorité en cas de départ d’Hicham Boudaoui.

Comme nous vous l’avions révélé il y a un mois, Johann Lepenant aimerait quitter le FC Nantes cet été si une offre intéressante venait à arriver. Courtisé par Toulouse et le FC Lorient en début de mercato, l’ancien milieu de l’Olympique Lyonnais intéresserait désormais un autre club de Ligue 1, l’OGC Nice, comme révélé par L’Équipe.

Lepenant toujours dans le viseur de l’OGC Nice malgré l’arrivée de Witsel ?

Mais alors que l’on pensait que Johann Lepenant ne finirait pas à Nice, le club azuréen ayant recruté Axel Witsel pour pallier la grave blessure de Laurent Abergel, le joueur de 23 ans pourrait finalement bien rejoindre les Aiglons d’ici la fermeture du marché des transferts.

Foot Mercato annonce, en effet, que le Nantais serait la priorité des dirigeants de l’OGC Nice en cas de départ d’Hicham Boudaoui. L’international algérien serait notamment suivi par l’Olympique de Marseille à l’approche de la fin du mercato estival.

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