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FRANCE

LOSC : les Lilloises lâchent encore deux points au pire moment

Par Louis Chrestian - 4 Oct 2026, 19:25
LOSC : les Lilloises lâchent encore deux points au pire moment

La section féminine du LOSC pensait tenir sa deuxième victoire de la saison face à Grenoble. Rejointes à la 90e minute (1-1), les Dogues concèdent finalement un troisième nul consécutif et offrent son premier point à la lanterne rouge.

Un avantage construit avant la pause

Le LOSC avait pourtant fait le plus difficile ce dimanche à Villeneuve-d’Ascq. Auteures d’une première période convaincante, les Lilloises ont logiquement ouvert le score par l’intermédiaire de Coralie Monguillon. À la 27e minute, l’attaquante a trouvé la faille d’un lob pour permettre aux Dogues de virer en tête à la pause.

Mais le visage affiché au retour des vestiaires a été bien différent. Lille n’a pas réussi à conserver sa maîtrise ni à inscrire ce deuxième but qui aurait mis Grenoble à distance. Une baisse de régime sanctionnée dans les dernières secondes de la rencontre.

Robail ne cache pas sa frustration

Entrée à la 63e minute, Malaussena a profité d’un ballon mal négocié dans la surface pour égaliser à la 90e. Une issue particulièrement frustrante pour Mathieu Robail, qui n’a pas épargné son équipe après la rencontre. « On a oublié de jouer au foot », a reconnu l’entraîneur lillois dans le compte rendu du Petit Lillois.

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Le technicien assure que ses joueuses ne cherchaient pourtant pas à gérer leur avantage. L’objectif était bien d’aller chercher un deuxième but. Comme face à Bourges, le LOSC s’est cependant fait reprendre après avoir mené. Sur l’égalisation, Robail regrette notamment un marquage abandonné à la suite d’un coup de pied arrêté.

Un contraste avec la dynamique des Dogues

Cette nouvelle désillusion intervient alors que l’actualité autour du LOSC avait également été marquée par la grande efficacité d’Ayase Ueda. Avec le Japon, l’attaquant lillois avait inscrit un doublé contre le Venezuela après son entrée à la pause, portant son total à neuf buts sur ses neuf derniers matches toutes compétitions confondues.

Le derby du Nord arrive déjà

Malgré ces deux points abandonnés, les féminines du LOSC restent invaincues après quatre journées. Leur bilan, composé d’une victoire et de trois nuls, leur permet de compter six points et d’occuper la cinquième place. Le sommet du classement ne se trouve d’ailleurs qu’à une longueur.

Les Dogues devront néanmoins retrouver davantage de constance pour rester au contact. Leur prochain rendez-vous aura des allures de test puisqu’elles se déplaceront chez le leader, le RC Roubaix Wervicq, le dimanche 18 octobre à 18 heures. Un derby du Nord qui doit permettre à Lille de transformer enfin son invincibilité en victoire.

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