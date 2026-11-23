Avant de recevoir le Bayern Munich en Ligue des champions, le LOSC retrouve un pays avec lequel il entretient une longue histoire sur le marché des transferts. De Jean-Paul Delemer à Andrej Ilić, neuf Dogues ont quitté Lille pour rejoindre un club allemand.

Delemer, premier Dogue à franchir le Rhin

Les transferts entre la France et l’Allemagne n’ont pas toujours été aussi fréquents. Avant l’arrêt Bosman de 1995, les quotas imposés aux joueurs étrangers limitaient fortement les mouvements entre les différents championnats européens.

Jean-Paul Delemer est ainsi resté longtemps un précurseur. Après neuf années passées dans le Nord, le défenseur quitte le LOSC en 1983 pour rejoindre le Rot-Weiss Essen, alors pensionnaire de deuxième division allemande. Son aventure ne dure qu’une saison, avant un retour en France du côté de Mulhouse.

Il faut ensuite attendre 2004 pour voir deux nouveaux Lillois prendre cette direction. Matthieu Delpierre rejoint librement le VfB Stuttgart, où il restera huit saisons, tandis que Marius Baciu s’engage gratuitement avec le RW Oberhausen. Nicolas Plestan suivra en 2010, avec une dernière saison à Schalke 04 avant sa retraite. Une trajectoire qui rappelle celle de cet ancien pensionnaire du LOSC ayant raccroché.

Pavard et Mendyl ont fait grimper les recettes

Le premier transfert payant intervient en 2014. Salomon Kalou est vendu au Hertha Berlin pour 1,8 million d’euros. Deux ans plus tard, le FC Cologne débourse 3,8 millions pour Serhou Guirassy, tandis que Benjamin Pavard rejoint Stuttgart contre 5 millions.

Le départ du futur champion du monde reste le plus marquant. Pur produit de la formation lilloise, Pavard passe trois saisons à Stuttgart avant de signer au Bayern Munich en 2019. Hamza Mendyl devient néanmoins la vente la plus importante du LOSC vers l’Allemagne lorsque Schalke 04 mise 6 millions d’euros sur lui en 2018.

Selon le recensement réalisé par Le Petit Lillois, ces opérations ont rapporté au moins 21,6 millions d’euros au club nordiste, hors éventuels bonus.

Ilić, dernier chapitre de cette histoire

Andrej Ilić est le dernier Dogue transféré en Allemagne. D’abord prêté à l’Union Berlin en 2024-2025, l’attaquant serbe y est ensuite vendu pour 5 millions d’euros la saison suivante. Il porte à neuf le nombre de joueurs ayant directement quitté Lille pour un club d’outre-Rhin.

Les échanges ne se limitent toutefois plus aux départs. Le LOSC surveille également le marché des jeunes talents et ferait partie des prétendants pour Jordan Arnolin, milieu portugais de 18 ans remarqué face aux U19 allemands. Le FC Barcelone, le Bayern et le Borussia Dortmund seraient également sur les rangs.

Le LOSC concurrence le Barça, le Bayern et Dortmund pour Jordan Arnolin. Le milieu de 18 ans a impressionné avec les U19 du Portugal face à l’Allemagne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122730231786049620

Des retrouvailles européennes chargées de symboles

La réception du Bayern offre donc un clin d’œil à cette histoire commune. Pavard a porté les couleurs du géant bavarois, Guirassy a déjà retrouvé Lille avec Dortmund en Ligue des champions et Delpierre a durablement marqué Stuttgart, également inscrit au calendrier européen des Dogues cette saison.

Du premier voyage de Delemer aux ventes de Pavard, Mendyl et Ilić, l’Allemagne est progressivement devenue un débouché régulier pour le mercato du LOSC.