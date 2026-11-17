Le LOSC suit Jordan Arnolin, jeune joueur polyvalent d’Estoril déjà convoité par plusieurs poids lourds européens. Face au Barça, au Bayern Munich et au Borussia Dortmund, Lille entend défendre sa carte dans un dossier qui s’annonce particulièrement relevé.

Le LOSC se positionne pour Jordan Arnolin

Le LOSC pourrait se retrouver au cœur d’une bataille européenne lors des prochains mois. Comme le rapporte Morning Foot, citant Foot Mercato, le club nordiste fait partie des formations intéressées par Jordan Arnolin, âgé de 18 ans et sous contrat avec Estoril jusqu’en juin 2029.

L’intérêt des Dogues ne serait pas récent. Au début du mois de novembre, la presse portugaise avait déjà signalé la présence d’observateurs lillois lors d’une rencontre entre Estoril et le FC Porto. Des recruteurs du FC Barcelone et de Brighton auraient également assisté à cette affiche.

Le fils de l’ancien professionnel Grégory Arnolin s’est notamment distingué avec les U19 du Portugal lors d’une victoire contre l’Allemagne (3-2). Des performances qui ont logiquement attiré plusieurs cellules de recrutement.

Le LOSC concurrence le Barça, le Bayern et Dortmund pour Jordan Arnolin. Le joueur de 18 ans a impressionné avec les U19 du Portugal face à l’Allemagne. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2122730231786049620

Un profil polyvalent lancé par Ian Cathro

Capable d’évoluer en défense centrale comme au milieu défensif, Jordan Arnolin possède un profil susceptible de séduire le LOSC, habitué à miser sur de jeunes éléments prometteurs avant de les faire progresser. Le Portugais a été lancé à Estoril par Ian Cathro, aujourd’hui entraîneur de l’ASSE.

Cette saison, Arnolin compte cinq apparitions en championnat portugais, avec une moyenne de 41 minutes disputées par rencontre. Son temps de jeu reste donc limité, mais ses premières données permettent déjà de mieux cerner ses qualités.

Selon Data’Scout, il se situe au 100e percentile pour les duels défensifs gagnés et les dribbles réussis. Il atteint également le 91e percentile pour la distance parcourue à haute intensité et en sprint, ainsi que le 87e pour le nombre de sprints. Un échantillon réduit, certes, mais qui souligne son volume physique et sa capacité à répéter les efforts.

Une concurrence déjà très relevée

Pour attirer Jordan Arnolin, Lille devra toutefois composer avec le FC Barcelone, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. Trois institutions capables de présenter des arguments sportifs et financiers importants, même si le LOSC peut mettre en avant sa faculté à offrir une progression structurée et du temps de jeu aux jeunes joueurs.

La durée de son contrat place par ailleurs Estoril en position de force dans d’éventuelles négociations. Aucun accord ni transfert imminent n’est annoncé à ce stade. En parallèle de dossiers plus expérimentés, comme la piste Jordan Ayew, Lille garde donc un œil attentif sur un talent dont la cote pourrait rapidement grimper.