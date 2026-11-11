FC Barcelone : Flick tient enfin sa recrue cachée au milieu

Revenu à la compétition fin octobre, Frenkie de Jong a changé le visage du FC Barcelone contre l’Atlético Madrid (2-1). Utilisé à plusieurs postes, le Néerlandais offre surtout à Hansi Flick une solution précieuse pour maîtriser les rencontres les plus relevées.

De Jong renverse la dynamique contre l’Atlético

Après ses défaites contre le PSG et le Real Madrid, le Barça devait encore répondre présent face à un adversaire de premier plan. Dimanche, les Blaugrana ont d’abord souffert au Metropolitano. L’Atlético a ouvert le score dès la neuvième minute et fortement perturbé la première relance catalane.

Pedri, positionné plus haut qu’à l’accoutumée, a permis à Fermín López d’égaliser avant la pause. Mais le véritable tournant intervient à la mi-temps avec l’entrée de Frenkie de Jong. Selon l’analyse de Top Mercato, le Néerlandais a d’abord occupé le poste de latéral droit avant de retrouver l’entrejeu à la 74e minute.

65 passes réussies sur 67 tentées

Sa présence a immédiatement stabilisé la sortie de balle. Toujours disponible près des défenseurs, De Jong s’est également recentré pour apporter une solution supplémentaire aux côtés de Marc Bernal. Son contrôle, ses conduites de balle et sa capacité à conserver le cuir ont progressivement éteint le pressing des Colchoneros.

Les chiffres confirment cette impression. En seulement 45 minutes, le numéro 21 a réussi 65 de ses 67 passes, participé à 74 actions avec le ballon et délivré 15 passes dans le camp adverse. La possession barcelonaise est passée de 58 % en première période à 68 % après la pause. Le Barça a alors tiré dix fois, tout en ne concédant que deux tentatives.

Mercato : le FC Barcelone pense à un international algérien pour janvier. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2120547103449415788

Déjà trois postes depuis son retour

Remis d’une grave blessure à la cheville, De Jong n’a encore disputé que quatre rencontres cette saison. Flick l’a pourtant déjà utilisé comme défenseur central gauche, numéro 10 et latéral droit. Une polyvalence bienvenue alors que son avenir en Catalogne reste entouré d’incertitudes.

« J’ai parlé avec Frenkie avant le match pour savoir s’il pouvait jouer à ce poste pendant quinze minutes. Il a dit que, si l’équipe avait besoin de lui, il serait disposé à le faire », a expliqué Hansi Flick après la rencontre. Sans être décisif par un but ou une passe, le milieu de 29 ans a rappelé toute son importance dans l’équilibre collectif.

Une solution majeure pour les grands rendez-vous

Son retour offre surtout au technicien allemand un profil qui avait manqué lors des revers face au PSG et au Real Madrid. Quand la pression adverse monte, De Jong permet au Barça de ralentir le jeu, de cacher le ballon puis de casser une ligne par la passe ou la conduite.

Encore en phase de reprise, le Néerlandais fait ainsi presque office de recrue. Son entrée contre l’Atlético pourrait avoir rebattu les cartes pour la suite de la saison, à condition désormais d’enchaîner les matches.