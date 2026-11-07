FC Barcelone : le verdict est tombé pour le dossier Julian Alvarez

Longtemps placé en tête de la liste du FC Barcelone pour renforcer son attaque, Julian Alvarez s’éloigne désormais sérieusement de la Catalogne. Les choix récents du Barça et la montée en puissance de Raphinha ont totalement rebattu les cartes.

Le Barça a revu sa position

Le dossier Julian Alvarez vient de connaître un net revirement. Selon les informations relayées par Top Mercato, l’attaquant de l’Atlético Madrid n’est plus considéré comme une priorité par le FC Barcelone en vue des prochaines périodes de transferts.

Lors du dernier mercato estival, l’international argentin figurait pourtant tout en haut de la short-list catalane. Mais l’Atlético s’était montré particulièrement ferme, sans ouvrir la porte à un départ de son avant-centre. Un retour à la charge du Barça en 2027 apparaît aujourd’hui très peu probable.

Raphinha a changé la donne

On vous en parlait déjà en septembre : l’avenir de Raphinha pouvait avoir une influence directe sur le dossier Julian Alvarez. La tendance s’est depuis confirmée, mais dans un sens défavorable à l’Argentin.

Excellent sous le maillot blaugrana, l’international brésilien a convaincu sa direction de miser sur la continuité. Sa récente prolongation jusqu’en juin 2030 constitue un signal fort envoyé par le club catalan, désormais moins pressé de réaliser un investissement majeur dans son secteur offensif.

OFFICIEL : Raphinha prolonge son contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2030. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2118319678728589658

Gabriel Jesus réduit aussi les besoins

Les débuts réussis de Gabriel Jesus ont également pesé dans la réflexion des décideurs barcelonais. Avec le Brésilien déjà intégré et un Raphinha installé sur la durée, le besoin de recruter une nouvelle tête d’affiche en attaque n’est plus aussi évident qu’il y a quelques mois.

Cette nouvelle configuration permet au FC Barcelone de revoir ses priorités sans se lancer dans une opération qui s’annonçait coûteuse et complexe avec l’Atlético Madrid. Julian Alvarez reste un attaquant de premier plan, mais son arrivée ne répond plus à une nécessité immédiate.

Une opération devenue très improbable

Le changement de cap semble donc profond, et pas seulement dicté par les exigences madrilènes. Le Barça estime désormais disposer de suffisamment de garanties offensives pour éviter une nouvelle dépense majeure à ce poste.

Sauf nouveau bouleversement dans l’effectif catalan, le feuilleton Julian Alvarez devrait ainsi perdre rapidement en intensité. Après avoir été une cible prioritaire, le champion du monde argentin est aujourd’hui très loin des plans immédiats du club blaugrana.