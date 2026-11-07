Pronostic Atlético Madrid – FC Barcelone (08/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du choc de la 12e journée de Liga entre l’Atlético Madrid et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

C’est l’un des plus gros chocs de ce début de saison en Liga ! Le FC Barcelone, leader incontesté du championnat depuis le début de la saison, se déplace ce dimanche (21h) sur la pelouse de son dauphin, l’Atlético de Madrid, pour le compte de la 12e journée de Liga. Une rencontre au sommet dont le vainqueur prendra les commandes du championnat.

Liga – Atlético Madrid vs FC Barcelone

Dimanche 8 novembre 2026 · 21h · Wanda Metropolitano

Atlético de Madrid : l’occasion de prendre le pouvoir

L’Atlético de Madrid aborde ce rendez-vous avec l’ambition de frapper un grand coup dans la course au titre. Installés à la deuxième place du championnat, les Colchoneros ont l’occasion de faire tomber le leader barcelonais et de confirmer leurs ambitions cette saison. Devant leur public, les Madrilènes tenteront de profiter de ce choc pour envoyer un message fort à leurs concurrents.

La formation de Diego Simeone pourra notamment s’appuyer sur sa solidité défensive, l’une de ses principales forces depuis le début de l’exercice. Habitués à disputer des rencontres à haute intensité, les joueurs madrilènes savent parfaitement comment faire déjouer leurs adversaires, particulièrement lorsqu’ils affrontent des équipes qui aiment monopoliser le ballon.

Face au FC Barcelone, l’Atlético devra toutefois faire preuve d’une grande discipline tactique. Les Colchoneros pourraient choisir de laisser la possession aux Catalans afin de mieux exploiter les espaces en contre-attaque. Leur capacité à récupérer le ballon et à se projeter rapidement vers l’avant sera l’une des clés de cette affiche.

L’avantage du terrain pourrait également jouer un rôle important. Poussés par leurs supporters, les Madrilènes auront à cœur de faire respecter leur statut à domicile et de mettre sous pression une équipe barcelonaise qui n’aura pas le droit à l’erreur.

FC Barcelone : défendre son fauteuil de leader

De son côté, le FC Barcelone se présente dans la capitale espagnole avec la volonté de conserver sa première place. Dominateurs depuis le début de la saison, les Blaugrana ont affiché de belles certitudes dans le jeu et chercheront à les confirmer face à l’un de leurs principaux rivaux pour le titre.

La principale force du Barça réside dans sa puissance offensive. Capables de multiplier les occasions grâce à leur maîtrise technique et à leur qualité dans les derniers mètres, les Catalans possèdent plusieurs joueurs susceptibles de faire basculer une rencontre sur une seule action. Leur capacité à imposer un rythme élevé pourrait poser des problèmes à la défense madrilène.

Mais les hommes de Hansi Flick devront également se montrer vigilants derrière. Leur volonté de jouer haut et de récupérer rapidement le ballon peut parfois laisser des espaces importants dans leur dos. Face à une équipe de l’Atlético particulièrement dangereuse dans les transitions, la moindre erreur de placement pourrait coûter cher.

Ce déplacement représentera donc un véritable test pour les Barcelonais. Face à un adversaire direct, dans une enceinte réputée difficile, ils devront trouver le bon équilibre entre leur ambition offensive et la nécessité de ne pas trop se découvrir.

Les confrontations entre les deux équipes

Les oppositions entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone figurent parmi les rendez-vous les plus attendus du championnat espagnol. Ces dernières saisons, les deux formations ont régulièrement livré des rencontres disputées, avec des styles de jeu souvent opposés.

Alors que le Barça cherche généralement à contrôler le ballon et à imposer son football, l’Atlético privilégie une approche plus pragmatique, fondée sur l’organisation collective et l’exploitation des erreurs adverses. Cette opposition tactique pourrait une nouvelle fois donner lieu à une rencontre particulièrement indécise.

L’enjeu au classement ajoute une dimension supplémentaire à cette affiche. Au-delà des trois points, les deux équipes auront l’occasion de prendre un avantage psychologique sur un concurrent direct dans la course au titre.

Les compositions probables

La compo probable de l’Atlético Madrid : Oblak – Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo – Simeone, Barrios, Hjulmand, Baena – Lee, Alvarez.

Absent : Romero (blessé).

Incertain : Cardoso (blessure à la cuisse).

La compo probable du FC Barcelone : J. Garcia – Farinas, Cubarsi, Martin, Cancelo – De Jong, Pedri – Yamal, Lopez, Gordon – Raphinha.

Absents : Rodri, E. Garcia, Olmo, Christensen, Espart, Koundé, Bardhji (blessés).

Les joueurs à suivre

Julián Álvarez (Atlético de Madrid) : L’attaquant argentin sera l’une des principales armes offensives des Colchoneros dans ce choc au sommet. Capable de prendre la profondeur, de combiner avec ses partenaires et de se montrer décisif dans la surface, l’ancien joueur de Manchester City pourrait profiter des espaces laissés par la défense barcelonaise. Annoncé dans le viseur du Barça durant le dernier mercato estival, Julián Álvarez aura également une motivation particulière face à un club qui s’était intéressé à lui. Sa capacité à peser sur la défense catalane pourrait jouer un rôle déterminant.

Raphinha (FC Barcelone) : Avec 15 buts inscrits depuis le début de la saison en Liga, l’international brésilien réalise un exercice exceptionnel. Repositionné à la pointe de l’attaque barcelonaise, l’ancien Rennais s’est imposé comme le principal finisseur des Blaugrana. Son efficacité devant le but, sa mobilité et sa capacité à se créer des occasions pourraient poser de sérieux problèmes à la défense madrilène. Dans une rencontre où les espaces devraient être limités, Raphinha pourrait avoir un rôle majeur pour permettre au Barça de faire la différence. Liga (08/11/2026)

Notre pronostic pour Atlético de Madrid – FC Barcelone

Ce choc de la 12e journée de Liga pourrait constituer un premier tournant dans la course au titre. Leader du championnat avec deux points d’avance sur l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone a l’occasion de creuser l’écart sur l’un de ses principaux poursuivants. Mais les Colchoneros, deuxièmes au classement, pourraient s’emparer de la première place en cas de succès devant leur public.

L’Atlético de Madrid traverse une excellente période en championnat. Les hommes de Diego Simeone restent sur sept victoires consécutives en Liga, dont la dernière sur la pelouse de Levante (0-2). Une série impressionnante qui témoigne de leur régularité et de leur capacité à enchaîner les résultats positifs. Les Madrilènes n’ont d’ailleurs connu qu’une seule défaite en championnat depuis le début de la saison.

Les Colchoneros peuvent également s’appuyer sur leur solidité défensive. Avec seulement huit buts encaissés en onze journées, ils possèdent la meilleure défense de Liga. Une statistique particulièrement intéressante avant d’affronter l’attaque la plus prolifique du championnat. La capacité des Madrilènes à limiter les occasions barcelonaises pourrait être déterminante.

L’Atlético devra néanmoins rapidement digérer sa défaite concédée cette semaine à domicile face au Bayern Munich (0-2) en Ligue des Champions. Un revers qui rappelle que les hommes de Diego Simeone peuvent rencontrer des difficultés face aux meilleures formations européennes. Ils auront donc à cœur de retrouver le chemin de la victoire devant leurs supporters.

De son côté, le FC Barcelone réalise un début de saison presque parfait sur la scène nationale. Avec dix victoires en onze journées, les Blaugrana dominent la Liga et possèdent une avance méritée sur leurs poursuivants. Les Catalans impressionnent surtout offensivement, avec 46 buts inscrits, soit une moyenne supérieure à quatre réalisations par rencontre.

Cette efficacité repose notamment sur un duo particulièrement redoutable. Raphinha, meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations, et Lamine Yamal, auteur de 10 buts et 7 passes décisives, totalisent à eux deux 25 des 46 buts barcelonais en Liga. Une association qui pourrait faire souffrir la défense madrilène, même si cette dernière affiche de solides garanties depuis le début de la saison.

Mais le Barça a également montré certaines limites lors de ses rendez-vous les plus importants. Les hommes de Hansi Flick ont notamment été battus par le Paris Saint-Germain (4-2) en Ligue des Champions, puis par le Real Madrid (1-2) en championnat. Deux revers qui ont mis en évidence certaines fragilités défensives face à des adversaires capables de se projeter rapidement vers l’avant.

Les nombreuses absences dans l’effectif barcelonais pourraient également peser dans la balance. Privé de plusieurs éléments défensifs, dont Jules Koundé, Eric García et Andreas Christensen, le Barça devra trouver les bons ajustements pour contenir les offensives madrilènes. Une situation dont l’Atlético pourrait chercher à profiter, notamment grâce à la vitesse de ses attaquants.

L’historique récent des confrontations laisse également entrevoir une opposition indécise. Si le FC Barcelone avait remporté les deux rencontres de championnat la saison dernière (3-1 et 2-1), l’Atlético avait pris le dessus dans les compétitions à élimination directe, en sortant les Catalans de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi. Les Colchoneros savent donc comment faire déjouer leur adversaire.

Enfin, l’avantage du terrain pourrait avoir son importance. Dans un Metropolitano qui devrait être particulièrement bouillant, l’Atlético tentera d’imposer son intensité dès les premières minutes. Face à un Barça habitué à contrôler les rencontres, les Madrilènes pourraient chercher à casser le rythme et à exploiter la moindre erreur adverse.Statistiques, résultats récents et historique des confrontations : RueDesJoueurs, mise à jour du 6 novembre 2026.

Les cotes d’Atlético de Madrid – FC Barcelone

Résultat Cote indicative Victoire de l’Atlético de Madrid 3,48 Match nul 4,05 Victoire du FC Barcelone 1,71

Notre pronostic : victoire du FC Barcelone, côtée à 1,71

Malgré l’excellente dynamique de l’Atlético de Madrid, qui reste sur sept victoires consécutives en Liga, le FC Barcelone semble avoir les armes pour s’imposer dans ce choc au sommet. Leaders du championnat avec dix victoires en onze journées, les Blaugrana peuvent notamment compter sur leur impressionnante efficacité offensive, incarnée par Raphinha et Lamine Yamal. Face à une défense madrilène particulièrement solide, les hommes de Hansi Flick devront toutefois se montrer patients et réalistes. Si les Colchoneros devraient parvenir à trouver la faille devant leur public, la supériorité offensive des Catalans pourrait finalement faire la différence. Nous misons donc sur une victoire du FC Barcelone (1-2), qui lui permettrait de conforter sa place de leader.

Notre score : Atlético de Madrid 1-2 FC Barcelone.