Pronostic Real Madrid – Villarreal (10/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la huitième journée de Liga entre le Real Madrid et Villarreal, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Battu dans le derby par l’Atlético Madrid (2-1), le Real Madrid a chuté à la quatrième place de Liga juste avant la trêve internationale. Trois semaines plus tard, les Merengue retrouvent la compétition avec l’ambition de relancer la machine lors de la réception de Villarreal, ce samedi (21h), face à une formation qui n’occupe que la neuvième place après sept journées.

Liga – Real Madrid vs Villarreal

Samedi 10 octobre 2026 · 20h45 · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : une réaction attendue après le derby

Le début de saison du Real Madrid est loin d’être parfait. Après sept journées de Liga, les Madrilènes ont déjà connu deux défaites, sur la pelouse du Betis Séville (1-0) puis sur celle de l’Atlético Madrid (2-1). Ce revers dans le derby juste avant la trêve a surtout fait perdre du terrain aux Merengue dans la course au titre. Quatrièmes, ils comptent désormais six longueurs de retard sur le FC Barcelone et n’ont donc déjà plus vraiment le droit à l’erreur.

Le retour au Santiago-Bernabéu tombe plutôt bien pour les hommes de José Mourinho. Contrairement à leurs difficultés rencontrées loin de leurs bases, les Madrilènes ont jusqu’ici fait le plein à domicile. Malaga (4-0), la Real Sociedad (4-1) et le Rayo Vallecano (4-1) ont tous été largement dominés en Liga, tandis que l’Inter Milan (2-1) est également tombé à Madrid en Ligue des Champions. Le Real a donc remporté ses quatre matchs disputés au Bernabéu toutes compétitions confondues cette saison.

La principale inquiétude concerne plutôt le secteur défensif. Dean Huijsen sera suspendu après son expulsion dans le derby, tandis que Ferland Mendy et Raul Asencio sont forfaits. Eder Militão devrait en revanche pouvoir tenir sa place après sa période de reprise. Le Real devra également surveiller l’état physique de plusieurs internationaux au retour de la trêve.

Devant, Kylian Mbappé devrait finalement être disponible malgré son pépin physique avec l’équipe de France. Avec Vinicius Junior, Arda Güler, Bernardo Silva ou encore Yan Diomande autour de lui, José Mourinho conserve suffisamment d’armes offensives pour mettre sous pression une défense de Villarreal qui s’est montrée loin d’être imperméable depuis le début du championnat.

Villarreal : le Sous-Marin Jaune s’est réveillé avant la trêve

De son côté, Villarreal connaît également un début de saison assez irrégulier. Troisième de Liga la saison dernière, le Sous-Marin Jaune n’occupe que la neuvième place après sept journées. Les hommes d’Iñigo Pérez ont notamment traversé une série de cinq rencontres consécutives sans victoire en championnat, avec deux matchs nuls et trois défaites.

Villarreal a toutefois parfaitement réagi lors de ses deux dernières sorties. Les partenaires de Nicolas Pépé ont d’abord retrouvé le chemin de la victoire sur la pelouse de Malaga (3-1), avant d’enchaîner dans le derby face à Levante (3-1). Deux succès qui leur ont permis de reprendre confiance et de se rapprocher de la première partie du classement avant cette longue coupure.

Le déplacement au Santiago-Bernabéu représentera évidemment un test d’un tout autre niveau. Villarreal a néanmoins déjà montré cette saison qu’il pouvait poser des problèmes aux grosses équipes, comme en témoigne son match nul obtenu sur la pelouse de l’Atlético Madrid (2-2). Avec Nicolas Pépé, Ayoze Pérez, Alberto Moleiro ou encore Georges Mikautadze, le Sous-Marin Jaune dispose également de suffisamment de qualités offensives pour inquiéter une défense madrilène rarement irréprochable.

Iñigo Pérez devrait pouvoir compter sur une grande partie de son effectif pour ce déplacement. Juan Foyth a notamment effectué son retour dans le groupe avant la trêve. Santi Comesaña est en revanche blessé, tandis que l’état physique de Tajon Buchanan sera à surveiller après son retour de sélection.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations penchent assez nettement en faveur du Real Madrid. Les Merengue ont remporté cinq des six derniers duels face à Villarreal, pour un seul match nul. Une domination qui est encore plus marquée lorsque les deux formations se retrouvent au Santiago-Bernabéu.

Le Real Madrid reste ainsi sur trois victoires consécutives à domicile contre le Sous-Marin Jaune : 4-1, 2-0 puis 3-1. Villarreal n’a donc plus réussi à prendre le moindre point dans la capitale espagnole lors de ses trois derniers déplacements.

La dynamique actuelle des deux équipes apporte malgré tout un peu d’incertitude à cette rencontre. Le Real reste sur une défaite dans le derby et devra réagir après trois semaines sans compétition, tandis que Villarreal avait retrouvé des couleurs avec deux victoires consécutives avant la coupure.

Les compos probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella – Valverde, Tchouameni – Güler, Bellingham, Vinicius – Mbappé ou Espi.

La compo probable de Villarreal : Gulasci – Freeman, Navarro, Foyth, Cardona – Akhomach, Gueye, Saliba, Moleiro – Pépé, Perez.

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (Real Madrid) : malgré son pépin physique avec l’équipe de France durant la trêve, l’attaquant français devrait pouvoir tenir sa place samedi. Dans une équipe madrilène attendue au tournant après sa défaite dans le derby, sa vitesse, ses appels et son efficacité devant le but seront forcément des armes importantes. Face à une défense de Villarreal qui a régulièrement laissé des espaces depuis le début de la saison, le capitaine des Bleus pourrait avoir plusieurs opportunités de faire la différence.

Alberto Moleiro (Villarreal) : avec déjà deux buts et trois passes décisives en Liga, le milieu offensif fait partie des joueurs les plus influents de Villarreal depuis le début de la saison. Sa capacité à créer des décalages et à se projeter pourrait être précieuse au Bernabéu, notamment face à une défense madrilène remaniée. Le Real n’ayant réalisé qu’un seul clean sheet en championnat cette saison, Villarreal devrait avoir des possibilités offensives à exploiter.

Notre pronostic pour Real Madrid – Villarreal

Le Real Madrid part logiquement favori de cette rencontre. Malgré deux défaites lors de ses quatre dernières journées de Liga, la formation de José Mourinho a jusqu’ici affiché un tout autre visage au Santiago-Bernabéu. Les Merengue y ont remporté toutes leurs rencontres depuis le début de la saison et ont inscrit quatre buts lors de chacune de leurs trois réceptions en championnat.

Villarreal ne devrait cependant pas se présenter à Madrid sans arguments. Le Sous-Marin Jaune restait sur deux victoires consécutives avant la trêve et possède plusieurs joueurs capables de profiter des failles défensives madrilènes. Le Real a d’ailleurs encaissé au moins un but lors de six de ses sept premières journées de Liga. Avec les absences de Huijsen, Mendy et Asencio, les Madrilènes pourraient encore laisser quelques opportunités à leurs adversaires.

On s’attend donc à une rencontre assez ouverte. Le Real devrait avoir la maîtrise du ballon et se procurer suffisamment d’occasions pour faire la différence, mais Villarreal semble avoir les qualités nécessaires pour également trouver le chemin des filets. Dans l’obligation de réagir après son revers dans le derby et déjà distancé par le Barça, Madrid devrait toutefois parvenir à faire respecter la hiérarchie devant son public.

Les cotes de Real Madrid – Villarreal

Pari Cote Victoire du Real Madrid 1,32 Match nul 6,00 Victoire de Villarreal 8,50

Notre pronostic : victoire du Real Madrid, coté à 1,32

Après avoir perdu le derby face à l’Atlético Madrid, nous voyons le Real Madrid se relancer avec une courte victoire contre Villarreal, qui alterne le bon et surtout le moins bon depuis le début de la saison.

Notre score : Real Madrid 2-1 Villarreal.