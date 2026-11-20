Voici l’analyse complète du match de la 13e journée de Liga entre le Real Madrid et le Celta Vigo, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour son premier match après la trêve internationale de novembre, le Real Madrid reçoit ce samedi (21h) le Celta Vigo, pour le compte de la 13e journée de Liga. Redevenus dauphins du FC Barcelone au classement avant la trêve, les Merengue tenteront d’enchaîner une neuvième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Liga – Real Madrid vs Celta Vigo

Samedi 21 novembre 2026 · 21h · Stade Santiago-Bernabéu

Real Madrid : prolonger sa série et mettre la pression sur le Barça

Le Real Madrid retrouve la Liga dans une position particulièrement favorable. Deuxièmes du championnat à trois points du FC Barcelone, les Madrilènes ont progressivement effacé leur retard sur leur grand rival grâce à une succession de résultats convaincants. La réception du Celta Vigo représente une nouvelle occasion de poursuivre leur remontée et de mettre provisoirement la pression sur les Blaugrana, qui ne joueront que dimanche.

Les hommes de José Mourinho traversent surtout une période remarquable depuis leur dernière défaite, concédée face à l’Atlético de Madrid (2-1) avant la trêve internationale de septembre. Depuis ce revers dans le derby madrilène, les Merengue ont remporté leurs huit rencontres toutes compétitions confondues. Une série qui témoigne de leur montée en puissance et de leur capacité à enchaîner les performances.

En championnat, le Real reste notamment sur cinq succès consécutifs. Les Madrilènes ont successivement dominé Villarreal (1-0), Séville (4-1), le FC Barcelone (2-1), le Racing Santander (3-0) et Valence (3-0). Des résultats qui leur ont permis de retrouver la deuxième place du classement et de confirmer leurs ambitions dans la course au titre.

La dernière victoire obtenue sur la pelouse de Valence (3-0) a notamment illustré la maîtrise actuelle du Real Madrid. Capables de se montrer efficaces offensivement tout en préservant leur cage inviolée, les Merengue semblent avoir trouvé un équilibre intéressant. Une solidité qu’ils tenteront de conserver face à une formation galicienne réputée difficile à manœuvrer.

Le club madrilène a également confirmé sa bonne forme sur la scène européenne. Vainqueur de ses quatre premiers matchs de Ligue des Champions, il reste notamment sur un succès difficile obtenu sur la pelouse de l’AEK Athènes (3-2). Cette capacité à s’imposer dans des contextes variés constitue un atout important pour une équipe engagée sur plusieurs tableaux.

Sur le plan offensif, Kylian Mbappé apparaît comme l’homme fort du Real Madrid. Auteur de 13 buts et deux passes décisives en Liga cette saison, l’international français réalise un début d’exercice particulièrement prolifique. Sa vitesse, ses déplacements et son efficacité devant le but en font une menace permanente pour les défenses adverses.

L’ancien attaquant du PSG bénéficie également du soutien de plusieurs joueurs particulièrement inspirés. Jude Bellingham totalise quatre buts et trois passes décisives en championnat, tandis qu’Arda Güler affiche trois réalisations et quatre offrandes. Yan Diomande, auteur de trois buts et deux passes décisives, s’est également imposé comme une solution offensive importante.

José Mourinho pourra par ailleurs compter sur le retour de Vinícius Júnior, qui a purgé ses quatre matchs de suspension. Le Brésilien, auteur d’un doublé avec sa sélection face au Japon pendant la trêve internationale, pourrait retrouver une place dans le onze de départ. Un retour qui offre une possibilité supplémentaire à l’entraîneur portugais, même si son équipe a parfaitement fonctionné en son absence.

Quelques incertitudes subsistent néanmoins sur le plan médical. Aurélien Tchouaméni et Bernardo Silva sont revenus prématurément de sélection en raison de problèmes physiques et leur participation reste incertaine. Raúl Asencio et Rodrygo poursuivent leur reprise, tandis que Ferland Mendy a retrouvé l’entraînement collectif.

Malgré ces interrogations, le Real Madrid dispose de nombreux arguments pour aborder cette rencontre avec confiance. Devant son public, le club merengue cherchera à imposer rapidement son rythme afin de décrocher une neuvième victoire consécutive et de revenir provisoirement à hauteur du FC Barcelone.

Celta Vigo : réussir un nouvel exploit au Bernabéu

Le Celta Vigo se déplace dans la capitale espagnole avec l’ambition de créer la surprise. Onzièmes de Liga après douze journées, les Galiciens connaissent un début de saison mitigé, marqué par de nombreuses rencontres disputées mais trop peu de victoires. Une situation qui les empêche pour le moment de s’installer dans la première moitié du classement.

Avec seulement deux succès en douze matchs, les hommes de Claudio Giráldez peinent à transformer leurs prestations en résultats. Le Celta s’est notamment imposé face au Racing Santander (5-0) et au Deportivo Alavés (2-1), deux victoires obtenues à domicile. En revanche, les Galiciens n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre à l’extérieur en championnat.

Cette difficulté à s’imposer loin de leurs bases constitue l’une des principales préoccupations avant ce déplacement au Santiago-Bernabéu. Face à une équipe madrilène qui traverse une excellente période, le Celta devra afficher un niveau de concentration particulièrement élevé pour espérer ramener un résultat positif.

Les Galiciens ont néanmoins démontré qu’ils pouvaient se montrer difficiles à battre. À l’extérieur, ils ont notamment obtenu des matchs nuls face à Elche (0-0), Getafe (1-1), la Real Sociedad (0-0) et Valence (0-0). Des résultats qui témoignent d’une certaine discipline défensive, même si le manque d’efficacité offensive les empêche régulièrement de faire la différence.

Le Celta n’a d’ailleurs subi qu’une seule défaite lors de ses déplacements en Liga cette saison, sur la pelouse du Rayo Vallecano (3-0). Un bilan paradoxal pour une formation toujours en quête de son premier succès à l’extérieur. Les hommes de Claudio Giráldez devront donc s’appuyer sur cette capacité à résister pour tenter de contrarier les Madrilènes.

Sur le plan offensif, les Galiciens possèdent plusieurs joueurs capables de se montrer dangereux. Ferran Jutglà et Pablo Durán ont inscrit deux buts chacun en championnat, tandis que l’expérimenté Iago Aspas conserve un rôle important dans l’animation offensive. Le capitaine du Celta reste notamment capable de faire la différence grâce à sa qualité technique et à sa vision du jeu.

La formation galicienne devra toutefois composer avec plusieurs absences. Borja Iglesias reste indisponible en raison d’une blessure persistante, tandis que Carl Starfelt, Miguel Román, Álvaro Núñez et Jones El Abdellaoui sont également annoncés forfaits. Des absences qui pourraient réduire les possibilités de Claudio Giráldez, particulièrement dans les secteurs défensif et offensif.

Pour espérer rivaliser avec le Real Madrid, le Celta devra avant tout parvenir à limiter les espaces entre ses lignes. Face à des joueurs comme Mbappé, Bellingham ou Güler, la moindre erreur de placement pourrait offrir une occasion dangereuse aux Merengue. La coordination défensive sera donc essentielle pour éviter de subir une pression trop importante.

Les visiteurs pourraient également chercher à exploiter les transitions rapides. Si le Real Madrid monopolise le ballon et fait monter ses latéraux, des espaces pourraient apparaître dans le dos de sa défense. Les Galiciens devront alors se montrer suffisamment précis dans leurs transmissions pour profiter de ces situations.

Enfin, le Celta pourra s’appuyer sur le souvenir de son dernier déplacement au Bernabéu. Vainqueurs du Real Madrid (2-0) la saison dernière, les hommes de Claudio Giráldez savent qu’ils sont capables de créer la surprise dans l’antre madrilène. Un précédent encourageant, même si les circonstances semblent aujourd’hui nettement plus favorables aux Merengue.

Les confrontations entre les deux équipes

Les oppositions entre le Real Madrid et le Celta Vigo ont régulièrement été favorables au club madrilène ces dernières saisons. Les Merengue possèdent historiquement un avantage important face aux Galiciens, notamment grâce à leur supériorité individuelle et à leur efficacité offensive.

Le dernier affrontement entre les deux formations a néanmoins réservé une surprise. Lors de la saison 2025-2026, le Celta était parvenu à s’imposer au Santiago-Bernabéu (2-0), réalisant l’une de ses performances les plus marquantes de l’exercice.

Ce succès reste un souvenir important pour les Galiciens, qui tenteront de reproduire cet exploit samedi soir. Il démontre également que le Real Madrid n’est pas à l’abri d’une contre-performance face à un adversaire capable de défendre avec discipline et de profiter de ses occasions.

Les Madrilènes auront donc une motivation supplémentaire pour cette rencontre. Au-delà de la course au titre, les hommes de José Mourinho voudront prendre leur revanche et éviter de concéder un nouveau faux pas devant leur public face au Celta.

Mais la dynamique actuelle semble nettement différente de celle du précédent affrontement. Le Real Madrid reste sur huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, tandis que les Galiciens n’ont remporté que deux de leurs douze premiers matchs de championnat.

Cette confrontation pourrait ainsi se jouer sur la capacité du Celta à reproduire la rigueur défensive qui lui avait permis de s’imposer la saison dernière. Face à une attaque madrilène particulièrement efficace, les visiteurs devront probablement réaliser une prestation presque parfaite pour espérer obtenir un résultat.

Les compositions probables

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella – Silva, Camavinga – Güler, Bellingham, Diomande – Mbappé.

La compo probable du Celta Vigo : Radu – Rodriguez, Caceres, Alonso – Rueda, Febas, Moriba, Carreira – Gonzalez, Jutgla, Alvarez.

Les joueurs à suivre

Kylian Mbappé (Real Madrid) : L’attaquant français sera une nouvelle fois l’un des principaux atouts offensifs du Real Madrid pour cette réception du Celta Vigo. Avec 13 buts inscrits en Liga depuis le début de la saison, Kylian Mbappé réalise un exercice particulièrement prolifique et confirme son importance dans le dispositif de José Mourinho. Sa capacité à prendre la profondeur, à accélérer dans les petits espaces et à conclure les actions en fait un joueur particulièrement difficile à contenir. Face à une formation galicienne qui pourrait privilégier une organisation défensive compacte, l’ancien Parisien devra notamment multiplier les déplacements pour créer des décalages. Son entente avec Jude Bellingham et Arda Güler pourrait également permettre aux Madrilènes de trouver des solutions dans les derniers mètres. Après avoir été décisif à plusieurs reprises ces dernières semaines, Mbappé aura une nouvelle occasion de confirmer son excellente forme et de rapprocher son équipe de la première place.

Ferran Jutglà (Celta Vigo) : L’attaquant espagnol pourrait être l’une des principales armes offensives du Celta Vigo lors de ce déplacement au Santiago-Bernabéu. Auteur de deux buts en onze matchs de Liga cette saison, Ferran Jutglà partage la première place du classement des buteurs de son équipe avec Pablo Durán. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Club Bruges reste également sur un doublé inscrit face à Salamanca (5-0) en Coupe du Roi, juste avant la trêve internationale. Une performance encourageante pour un joueur qui peine encore à retrouver son efficacité de la saison dernière, durant laquelle il avait inscrit neuf buts en championnat. Face au Real Madrid, Jutglà pourrait notamment chercher à exploiter les espaces laissés par la défense madrilène grâce à sa mobilité et à ses appels en profondeur. Dans une rencontre où les occasions galiciennes risquent d’être limitées, son réalisme devant le but pourrait être déterminant.

Notre pronostic pour Real Madrid – Celta Vigo

Cette rencontre entre le Real Madrid et le Celta Vigo semble présenter un rapport de force favorable aux Merengue. Deuxièmes de Liga à trois points du FC Barcelone, les Madrilènes accueillent une formation galicienne onzième, qui éprouve de grandes difficultés à enchaîner les victoires depuis le début de la saison.

Le Real Madrid aborde surtout ce rendez-vous dans une dynamique particulièrement impressionnante. Avec huit succès consécutifs toutes compétitions confondues, les hommes de José Mourinho ont retrouvé une régularité qui leur permet de rester pleinement engagés dans la course au titre. Leur confiance pourrait constituer un avantage important face à un adversaire moins performant.

Les cinq dernières rencontres de championnat illustrent cette montée en puissance. En dominant successivement Villarreal, Séville, Barcelone, le Racing Santander et Valence, les Madrilènes ont démontré leur capacité à s’imposer face à des adversaires aux profils différents. Ils semblent notamment avoir trouvé un équilibre intéressant entre efficacité offensive et maîtrise défensive.

Le Celta Vigo présente une situation bien différente. Malgré certaines prestations encourageantes, les Galiciens n’ont remporté que deux de leurs douze premiers matchs de Liga. Leur difficulté à concrétiser leurs temps forts les empêche régulièrement de prendre les trois points, même lorsqu’ils parviennent à rivaliser avec leurs adversaires.

L’absence de victoire à l’extérieur constitue également un élément important. Si le Celta a réussi à obtenir plusieurs matchs nuls loin de ses bases, il n’est toujours pas parvenu à s’imposer en déplacement. Face à une formation madrilène qui possède autant de qualités offensives, cette statistique pourrait peser lourd.

Les Galiciens disposent néanmoins de certains arguments pour espérer résister. Leur capacité à conserver une organisation défensive cohérente leur a notamment permis de ramener des points de plusieurs déplacements. Face au Real Madrid, ils pourraient chercher à reproduire cette approche prudente pour limiter les occasions adverses.

Mais les hommes de José Mourinho possèdent plusieurs joueurs capables de débloquer une rencontre sur une action individuelle. Avec Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Arda Güler ou encore Yan Diomande, le Real dispose d’une grande variété de solutions offensives. Une richesse qui pourrait lui permettre de trouver la faille, même face à une défense regroupée.

Le retour de Vinícius Júnior représente également une bonne nouvelle pour les Madrilènes. Après avoir purgé sa suspension, l’international brésilien pourrait apporter davantage de percussion sur les côtés. Sa présence offrirait une possibilité supplémentaire à José Mourinho pour déstabiliser le bloc galicien.

La gestion des espaces sera donc essentielle pour le Celta. Si les visiteurs défendent trop bas, ils risquent de subir une pression constante. Mais en cherchant à se projeter trop rapidement, ils pourraient également offrir des situations de contre-attaque aux attaquants madrilènes, particulièrement dangereux lorsqu’ils disposent de profondeur.

Le précédent affrontement entre les deux formations invite toutefois à une certaine prudence. Vainqueur au Bernabéu la saison dernière (2-0), le Celta a déjà démontré qu’il pouvait faire déjouer le Real Madrid. Les Merengue devront donc éviter tout excès de confiance et prendre cette rencontre avec le sérieux nécessaire.

La trêve internationale pourrait également avoir une influence sur le déroulement du match. Plusieurs joueurs madrilènes ont été sollicités par leurs sélections, tandis que certaines incertitudes physiques subsistent. José Mourinho devra donc trouver le bon équilibre pour aligner une équipe compétitive sans prendre de risques inutiles.

L’ouverture du score pourrait être déterminante. Si le Real Madrid parvient à prendre rapidement l’avantage, le Celta sera contraint de sortir davantage de sa moitié de terrain, ce qui pourrait favoriser les offensives madrilènes. À l’inverse, une première période sans but pourrait progressivement renforcer la confiance des Galiciens.

Le Real devra également se montrer attentif aux rares situations offensives adverses. Avec des joueurs expérimentés comme Iago Aspas, le Celta possède les qualités nécessaires pour exploiter une erreur défensive ou un coup de pied arrêté. Les Madrilènes ne pourront donc pas se permettre de relâcher leur concentration.

Malgré ces éléments, la supériorité individuelle du Real Madrid et sa forme actuelle semblent lui offrir une marge importante. Les Merengue devraient prendre l’initiative et multiplier les occasions face à une formation galicienne qui pourrait passer une grande partie de la rencontre à défendre.

Nous envisageons ainsi un match globalement maîtrisé par les Madrilènes, même si le Celta pourrait opposer une résistance intéressante pendant une partie de la rencontre. La qualité des joueurs offensifs du Real devrait finalement permettre aux locaux de faire la différence.

Les cotes de Real Madrid – Celta Vigo

Pari Cote Victoire du Real Madrid 1,11 Match nul 7,25 Victoire du Celta Vigo 12,00

Notre pronostic : victoire du Real Madrid, cotée à 1,11

Pour cette rencontre, nous misons sur une victoire du Real Madrid face au Celta Vigo. En pleine confiance après huit succès consécutifs toutes compétitions confondues, les Merengue semblent disposer de tous les arguments pour poursuivre leur série devant leur public et mettre la pression sur le FC Barcelone.

Malgré sa capacité à accrocher plusieurs équipes en déplacement, le Celta n’a toujours pas remporté le moindre match à l’extérieur en Liga cette saison. Face à un Kylian Mbappé particulièrement efficace et à une attaque madrilène en grande forme, les Galiciens pourraient éprouver de grandes difficultés à contenir les offensives adverses.

Nous imaginons donc une rencontre dominée par le Real Madrid, qui pourrait progressivement faire la différence tout en s’appuyant sur sa solidité défensive pour préserver son avantage.

Notre score : Real Madrid 3-1 Celta Vigo.