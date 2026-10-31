Pronostic Racing Santander – Real Madrid (01/11) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète du match de la 11e journée de Liga entre le Racing Santander et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après sa victoire le week-end dernier dans le Clasico face au FC Barcelone (2-1), le Real Madrid espère confirmer ce dimanche (16h15) sur la pelouse du Racing Santander, pour le compte de la 11e journée de Liga, afin de rester au contact de l’Atlético de Madrid, deuxième, et du Barça, leader du classement.

Liga – Racing Santander vs Real Madrid

Dimanche 1er novembre 2026 · 16h15 · Estadio El Sardinero

Racing Santander : créer la surprise face à un géant espagnol

De retour dans l’élite du football espagnol cette saison après quatorze années d’absence, le Racing Santander réalise un début de championnat plutôt encourageant. Avec 11 points récoltés lors des dix premières journées, le promu occupe la 13e place du classement et possède une petite marge sur la zone de relégation. Un bilan satisfaisant pour une formation dont l’objectif principal reste le maintien en Liga.

Les hommes de José Alberto López ont toutefois connu des résultats contrastés depuis le début de cet exercice. Capables de rivaliser avec plusieurs formations expérimentées du championnat, les Cantabres ont également subi quelques lourdes défaites, notamment face au FC Barcelone (7-2) et au Celta Vigo (5-0). Des revers qui ont mis en évidence certaines lacunes défensives et la difficulté du Racing à contenir les équipes les plus offensives de Liga.

Le week-end dernier, le club de Santander a néanmoins retrouvé le sourire en s’imposant à domicile face à l’Espanyol Barcelone (2-1). Menés au score, les joueurs de José Alberto López ont réussi à renverser la situation pour décrocher leur troisième victoire de la saison en championnat. Un succès important qui leur a permis de reprendre confiance avant la réception du Real Madrid.

Cette victoire confirme également la capacité du Racing à se montrer dangereux devant son public. Toujours invaincus à El Sardinero en Liga cette saison, les Cantabres tenteront de prolonger cette belle série face à un adversaire d’un tout autre calibre. Le soutien des supporters pourrait jouer un rôle important dans cette affiche particulièrement attendue.

Pour espérer rivaliser avec les Madrilènes, le Racing devra toutefois afficher une solidité défensive bien supérieure à celle montrée depuis le début de la saison. Avec déjà 26 buts encaissés en dix rencontres, le promu possède l’une des défenses les plus perméables du championnat. Face à des attaquants comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou Yan Diomande, la moindre erreur de placement pourrait coûter très cher.

Les locaux pourront néanmoins compter sur quelques joueurs offensifs capables de faire la différence, à commencer par Yassir Zabiri, particulièrement efficace depuis le début de cet exercice. Sergio Canales, ancien joueur du Real Madrid, apportera également son expérience et sa qualité technique pour tenter de déstabiliser la défense adverse.

Le Racing Santander devra donc trouver le bon équilibre entre prudence et ambition. S’il se contente de défendre pendant toute la rencontre, le promu risque de subir les assauts madrilènes. Mais en prenant trop de risques, il pourrait également laisser des espaces importants à une équipe du Real Madrid particulièrement redoutable dans les transitions rapides.

Real Madrid : enchaîner après le Clasico pour revenir sur le Barça

Le Real Madrid aborde ce déplacement en Cantabrie dans une excellente dynamique. Vainqueurs du FC Barcelone (2-1) le week-end dernier au Camp Nou, les Merengue ont frappé un grand coup dans la course au titre en infligeant aux Blaugrana leur première défaite de la saison en championnat. Un succès de prestige qui a permis aux Madrilènes de revenir à seulement trois points de leur grand rival.

Troisièmes du classement avec 24 points après dix journées, les hommes de José Mourinho restent également à une longueur de l’Atlético de Madrid, deuxième. Avec huit victoires et deux défaites depuis le début de la saison, le Real affiche un bilan solide, même si ses deux revers l’empêchent pour le moment d’occuper la première place.

Le club madrilène semble surtout avoir retrouvé une excellente dynamique depuis sa défaite dans le derby face à l’Atlético de Madrid. Les coéquipiers de Kylian Mbappé restent désormais sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, dont des succès convaincants face au RB Leipzig (4-1) en Ligue des Champions et au FC Barcelone (2-1) en Liga.

La victoire dans le Clasico pourrait d’ailleurs constituer un véritable tournant dans la saison du Real Madrid. En faisant tomber le leader sur sa pelouse, les Merengue ont prouvé qu’ils disposaient des ressources nécessaires pour rivaliser avec les meilleures équipes du championnat. Reste désormais à confirmer face à des adversaires théoriquement plus abordables, un exercice parfois compliqué après un rendez-vous aussi intense.

Sur le plan offensif, le Real Madrid dispose de nombreux atouts. Kylian Mbappé, auteur d’un doublé décisif face au Barça, sera une nouvelle fois l’une des principales menaces pour la défense adverse. Le Français pourra notamment compter sur la créativité de Jude Bellingham et d’Arda Güler, ainsi que sur la vitesse de Yan Diomande pour faire la différence.

José Mourinho devra néanmoins composer avec plusieurs absences importantes. Vinícius Júnior est toujours suspendu, tandis que Rodrygo, Raúl Asencio et Ferland Mendy sont indisponibles en raison de blessures. En revanche, Thibaut Courtois, absent lors du Clasico pour cause de maladie, devrait effectuer son retour, tout comme Federico Valverde, dont les dernières nouvelles sont rassurantes.

Malgré ces absences, le Real Madrid possède un effectif suffisamment riche pour aligner une équipe très compétitive. Face à un Racing Santander qui a déjà encaissé 26 buts en championnat, les Madrilènes auront une belle occasion de poursuivre leur série de victoires et de mettre la pression sur leurs concurrents directs dans la course au titre.

Les confrontations entre les deux équipes

Le Racing Santander et le Real Madrid se retrouvent en Liga après une longue période sans confrontation dans l’élite espagnole. Relégué en deuxième division à l’issue de la saison 2011-2012, le club cantabre n’avait plus eu l’occasion d’affronter les Merengue en championnat depuis près de quinze ans.

Historiquement, le Real Madrid domine largement cette opposition. Les Madrilènes n’ont perdu aucun de leurs dix derniers matchs de Liga face au Racing Santander et restent notamment sur un succès 4-0 lors de leur dernière confrontation, en février 2012, au stade Santiago-Bernabéu.

Le dernier déplacement du Real Madrid à El Sardinero remonte, quant à lui, à septembre 2011. À l’époque, les deux formations s’étaient quittées sur un match nul et vierge (0-0), preuve que le Racing peut parfois se montrer difficile à manœuvrer devant son public.

Pour retrouver la trace d’une victoire du Racing Santander face au Real Madrid, il faut remonter à avril 2007. Les Cantabres s’étaient alors imposés à domicile (2-1), un exploit qu’ils tenteront de reproduire ce dimanche.

Cette nouvelle opposition intervient toutefois dans un contexte bien différent. Le Real Madrid se présente avec le statut de prétendant au titre et une confiance renforcée par sa victoire dans le Clasico, tandis que le Racing Santander cherche avant tout à assurer son maintien pour sa première saison de retour en Liga.

La rencontre pourrait notamment se jouer sur la capacité des locaux à contenir les offensives madrilènes. Si le Racing parvient à rester solide défensivement et à exploiter ses opportunités en contre-attaque, il pourrait entretenir le suspense. Mais les qualités individuelles du Real Madrid constituent un avantage considérable pour les visiteurs. 101 Great Goals+1

Les compositions probables

La compo probable du Racing Santander : Agirrezabala – Mantilla, Ramón, Belocian, Aarón Martín – Iván Martín, Prati – Andrés Martín, Canales, Vicente – Zabiri.

Absent : Salinas (suspendu).

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Camavinga ou Silva, Tchouaméni – Güler, Bellingham, Diomandé – Mbappé.

Absents : Asencio, Vinicius, Rodrygo (blessés).

Incertains : Mendy (reprise), Valverde (blessé).

Les joueurs à suivre

Yassir Zabiri (Racing Santander) : L’attaquant marocain réalise un excellent début de saison sous les couleurs du Racing Santander. Auteur de huit buts lors des dix premières journées de Liga, le joueur de 21 ans s’impose comme l’une des grandes satisfactions du promu. Déjà décisif le week-end dernier lors de la victoire face à l’Espanyol Barcelone (2-1), Zabiri tentera de poursuivre sur sa lancée face à un adversaire prestigieux. Sa capacité à se démarquer, sa vivacité et son efficacité devant le but pourraient représenter de sérieux atouts pour les Cantabres. Face à une défense madrilène qui pourrait laisser quelques espaces, le Marocain aura l’occasion de confirmer ses qualités et de montrer qu’il peut également se distinguer contre les meilleures équipes du championnat.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : L’international français sera sans aucun doute l’un des joueurs les plus attendus de cette rencontre. Auteur d’un doublé décisif lors de la victoire du Real Madrid face au FC Barcelone (2-1), l’ancien attaquant du PSG aborde ce déplacement avec une confiance maximale. Véritable leader offensif des Merengue, Mbappé possède toutes les qualités pour faire vivre un après-midi compliqué à la défense du Racing Santander. Sa vitesse, ses appels dans la profondeur et son efficacité dans les derniers mètres pourraient lui permettre de profiter des nombreuses failles défensives du promu. Face à une équipe qui a déjà concédé 26 buts en dix journées, le Français aura une belle occasion d’améliorer ses statistiques et de guider une nouvelle fois son équipe vers la victoire. Sports Mole+1

Notre pronostic pour Racing Santander – Real Madrid

Cette rencontre entre le Racing Santander et le Real Madrid oppose deux équipes aux objectifs bien différents. D’un côté, le promu cantabre tente de consolider sa place dans l’élite espagnole et de prendre ses distances avec la zone de relégation. De l’autre, les Merengue veulent poursuivre leur remontée au classement et revenir au plus près du FC Barcelone dans la course au titre.

Le Real Madrid semble logiquement disposer d’un avantage important avant cette confrontation. Avec huit victoires en dix journées de championnat et une série de cinq succès consécutifs toutes compétitions confondues, les hommes de José Mourinho traversent une période particulièrement favorable. Leur dernière victoire dans le Clasico face au Barça a encore renforcé leur confiance et confirmé leur capacité à répondre présent lors des rendez-vous importants.

La qualité offensive madrilène pourrait notamment faire la différence. Emmené par un Kylian Mbappé particulièrement inspiré, le Real possède plusieurs joueurs capables de déséquilibrer une défense sur une simple accélération. Jude Bellingham, Arda Güler et Yan Diomande apportent également des solutions variées, aussi bien dans la construction que dans la finition.

Face à eux, le Racing Santander devra résoudre ses problèmes défensifs. Avec 26 buts encaissés depuis le début de la saison, le club cantabre affiche une fragilité inquiétante, particulièrement face aux formations les plus offensives du championnat. Les lourdes défaites concédées face au FC Barcelone (7-2) et au Celta Vigo (5-0) illustrent les difficultés rencontrées par le promu lorsqu’il est soumis à une pression constante.

Les joueurs de José Alberto López possèdent néanmoins quelques arguments pour espérer inquiéter le Real Madrid. Toujours invaincus à domicile cette saison en championnat, ils pourront s’appuyer sur leur public et sur la confiance retrouvée après leur victoire contre l’Espanyol. Le Racing a également démontré qu’il était capable de se montrer dangereux offensivement, notamment grâce à Yassir Zabiri, déjà auteur de huit réalisations.

Le contexte pourrait aussi jouer un rôle. Après avoir dépensé beaucoup d’énergie pour battre le FC Barcelone, les Madrilènes devront éviter tout relâchement face à une formation qui n’aura rien à perdre. José Mourinho pourrait également être tenté de procéder à quelques ajustements dans son onze de départ, alors que son équipe disputera prochainement une nouvelle rencontre de Ligue des Champions.

L’absence de Vinícius Júnior constitue un autre élément à prendre en compte. Privé de l’une de ses principales armes offensives, le Real Madrid devra trouver d’autres solutions pour déstabiliser la défense adverse. Mais avec Mbappé, Bellingham et Güler, les Merengue conservent une puissance de feu largement suffisante pour prendre le dessus.

Nous imaginons donc une rencontre plutôt ouverte, avec un Racing Santander déterminé à profiter de l’avantage du terrain pour poser des problèmes aux Madrilènes. Les locaux pourraient parvenir à trouver le chemin des filets, mais leurs difficultés défensives risquent de peser lourd face à une équipe du Real Madrid en pleine confiance.

La différence de qualité entre les deux effectifs devrait finalement permettre aux visiteurs de faire la différence, même si le promu cantabre pourrait offrir une résistance intéressante.

Les cotes de Racing Santander – Real Madrid

Pari Cote Victoire du Racing Santander 8,60 Match nul 6,70 Victoire du Real Madrid 1,13

Notre pronostic : victoire du Real Madrid, cotée à 1,13

Nous misons sur une victoire du Real Madrid sur la pelouse du Racing Santander. Portés par leur succès dans le Clasico face au FC Barcelone (2-1), les Merengue devraient poursuivre leur excellente dynamique et décrocher une sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Malgré l’invincibilité du Racing à domicile, les hommes de José Mourinho possèdent largement les qualités nécessaires pour faire la différence.

Si les Cantabres pourraient profiter de leur efficacité offensive pour inquiéter la défense madrilène, leurs nombreuses lacunes défensives risquent de leur coûter cher. Avec un Kylian Mbappé en grande forme et déjà auteur de 11 buts en Liga cette saison, le Real Madrid devrait parvenir à s’imposer au terme d’une rencontre animée et rester au contact du Barça et de l’Atlético de Madrid dans la course au titre.

Notre score : Racing Santander 1-3 Real Madrid