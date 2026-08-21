Pronostic Espanyol – Real Madrid : Mbappé et Mourinho vont-ils frapper fort d’entrée ?

Voici l’analyse complète du match de la deuxième journée de Liga entre l’Espanyol Barcelone et le Real Madrid, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après n’avoir pas joué lors de la première journée, en raison du report de son match face à la Real Sociedad, le Real Madrid va officiellement lancer sa saison 2026-2027 avec un déplacement ce samedi (21h30) sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone, à l’occasion de la deuxième journée de Liga. Ce report avait été décidé afin d’accorder davantage de repos aux nombreux Madrilènes ayant participé à la Coupe du monde 2026 cet été. Les hommes de José Mourinho tenteront donc de réussir leur entrée en matière face à une équipe catalane qui compte déjà un match de championnat dans les jambes.

Liga – Espanyol vs Real Madrid

Samedi 22 août 2026 · 21h30 · RCDE Stadium

Espanyol Barcelone : une confiance maximale avant le grand test

L’Espanyol Barcelone a parfaitement négocié son entrée dans cette nouvelle saison. Pour leur première sortie officielle, les Catalans se sont largement imposés devant Levante (3-0) et occupent provisoirement les premières places du classement. De quoi aborder la réception du Real Madrid sans véritable pression et avec déjà quelques certitudes.

Ce succès permet surtout à l’Espanyol d’arriver avec davantage de rythme que son prestigieux adversaire. Les Catalans ont déjà disputé 90 minutes de compétition officielle, alors que les Madrilènes n’ont pas encore goûté à la Liga cette saison. À ce stade de l’exercice, ce petit avantage physique pourrait compter, particulièrement en début de rencontre.

Le rapport de force devrait toutefois être totalement différent de celui de la première journée. Face au Real, l’Espanyol devrait passer davantage de temps sans le ballon et devra avant tout afficher une grande rigueur défensive. Les espaces laissés à Mbappé ou Vinicius pourraient rapidement devenir rédhibitoires.

Les Catalans pourront malgré tout s’appuyer sur un précédent récent particulièrement encourageant. En février 2025, ils avaient réussi à faire tomber le Real Madrid (1-0) dans ce même RCDE Stadium. Ils restent cependant sur deux défaites sans avoir marqué contre les Merengue la saison dernière (0-2, 0-2).

Real Madrid : le grand retour de Mourinho commence vraiment

Treize ans après avoir quitté le club, José Mourinho va officiellement entamer son deuxième passage sur le banc du Real Madrid. Après deux saisons sans remporter de trophée majeur, les dirigeants madrilènes ont choisi de rappeler le Special One avec une mission claire : remettre les Merengue au sommet en Espagne comme en Europe.

Le Portugais dispose pour cela d’un effectif particulièrement riche. Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Federico Valverde restent au cœur du projet madrilène. Mourinho a également profité de l’été pour commencer à imposer ses principes et tenter de retrouver un équilibre collectif qui avait parfois fait défaut au Real la saison dernière.

Les Merengue devront néanmoins gérer une situation inhabituelle pour cette reprise. Leur première journée contre la Real Sociedad ayant été reportée, ils vont disputer leur premier match de championnat face à un adversaire qui possède déjà une rencontre officielle dans les jambes. Le Real a cependant terminé sa préparation sur plusieurs résultats positifs et devrait arriver à Barcelone avec suffisamment de rythme pour ne pas être pris de court.

La principale interrogation concernera plutôt le visage de ce nouveau Real version Mourinho. Le technicien portugais cherchera-t-il immédiatement à imposer une équipe très offensive ou privilégiera-t-il d’abord le contrôle et la solidité ? Pour un premier déplacement, il pourrait être tenté de sécuriser le résultat avant de chercher à faire la différence grâce à la supériorité individuelle de ses attaquants.

Une chose est certaine : après deux saisons sans titre majeur, le Real ne peut pas se permettre de laisser immédiatement des points en route. Une victoire à Barcelone permettrait à Mourinho de réussir son retour tout en envoyant un premier message au Barça et aux autres prétendants au titre.

Les confrontations récentes

L’historique récent entre l’Espanyol Barcelone et le Real Madrid est très largement favorable aux Merengue. Les Madrilènes ont notamment remporté les deux confrontations de la saison dernière sur le même score (2-0).

Sur les 10 dernières confrontations en Liga :

Real Madrid : 8 victoires

Espanyol Barcelone : 2 victoires

Match nul : 0

Le Real a inscrit 22 buts contre seulement 6 pour l’Espanyol sur cette période. Les deux seules victoires catalanes ont toutefois été obtenues à domicile : 2-1 en octobre 2021 et 1-0 en février 2025.

Le RCDE Stadium constitue donc clairement le meilleur espoir de l’Espanyol pour faire vaciller les Merengue. Mais le bilan global reste sans appel et confirme la nette domination madrilène dans cette affiche.

Les compos probables

La compo probable de l’Espanyol Barcelone : Dmitrovic – El Hilali, Riedel, Nunez, Hinojo – Gonzalez, Expósito – Calatrava, Hernandez, Dolan – Fernandez Jaen.

La compo probable du Real Madrid : Courtois – Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouaméni, Bellingham – Díaz, Mbappé, Vinícius.

Les joueurs à suivre

Roberto Fernández (Espanyol Barcelone) : L’avant-centre espagnol devrait constituer l’une des principales armes des Catalans pour tenter de bousculer le Real. Dans une rencontre où l’Espanyol risque de disposer de moins de situations que son adversaire, sa capacité à peser dans la surface et à convertir les rares opportunités pourrait s’avérer déterminante. Face à une défense madrilène qui disputera son premier match officiel de la saison, il cherchera notamment à profiter du moindre manque d’automatismes.

Kylian Mbappé (Real Madrid) : Le Français sera forcément l’un des hommes les plus attendus pour la première officielle de José Mourinho. Auteur d’une excellente Coupe du monde avec les Bleus, Mbappé doit désormais basculer sur les objectifs madrilènes et lancer sa saison en club. Sa vitesse dans la profondeur, ses déplacements et son efficacité devant le but devraient constituer une menace permanente pour une défense de l’Espanyol qui risque d’être contrainte de reculer pendant de longues séquences.

Les tendances de cotes : net avantage au Real Madrid

Résultat Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire Espanyol ≈ 6,00 ≈ 17 % Gros outsider Match nul ≈ 4,30 ≈ 23 % Surprise possible Victoire Real Madrid ≈ 1,48 ≈ 68 % Large favori

Le marché ne laisse guère de doute sur le favori de cette rencontre. Les cotes observées placent le Real autour de 1,48, avec un Espanyol proposé aux alentours de 6,00.

La différence de qualité entre les deux effectifs justifie largement ce déséquilibre. Le contexte de cette deuxième journée apporte néanmoins une petite incertitude : l’Espanyol a déjà lancé sa saison de manière idéale tandis que le Real va disputer son premier match officiel sous Mourinho. Les Catalans pourraient donc être plus dangereux que ne le suggère leur statut de gros outsider.

Nos pronostics pour Espanyol Barcelone – Real Madrid

Real Madrid vainqueur à la mi-temps ou à la fin du match : Plutôt que de miser simplement sur la victoire madrilène à une cote assez faible, cette option laisse davantage de scénarios possibles. Le Real Madrid possède suffisamment de qualité pour prendre rapidement les commandes, mais l’Espanyol pourrait également résister pendant une partie de la rencontre avant que la profondeur du banc et les individualités madrilènes ne fassent la différence.

Plus de 1,5 but pour le Real Madrid : Les Merengue ont marqué au moins deux fois lors de huit de leurs dix dernières confrontations de Liga avec l’Espanyol. Avec Mbappé, Vinicius et Bellingham notamment, le potentiel offensif reste considérable. Même si Mourinho pourrait rechercher davantage d’équilibre, le Real devrait se créer suffisamment de situations pour trouver la faille à plusieurs reprises.

Real Madrid gagne sans encaisser : C’est le pari le plus ambitieux des trois. Les deux confrontations de la saison dernière se sont terminées par des victoires madrilènes 2-0 et le Real devrait chercher à construire sa première sortie autour d’une certaine maîtrise. L’Espanyol vient certes de marquer trois buts contre Levante, mais les occasions devraient être nettement plus rares face aux Merengue.

Score possible

0-2 pour le Real Madrid : L’Espanyol pourrait profiter de son rythme supérieur et du soutien du RCDE Stadium pour longtemps maintenir le doute, mais la différence de qualité individuelle devrait progressivement se faire sentir. Les hommes de Mourinho pourraient se montrer patients avant de faire la différence et de gérer leur avantage. Un succès sans encaisser constituerait une entrée en matière idéale pour le deuxième passage du Special One sur le banc madrilène.