Pronostic Getafe – FC Barcelone : le Barça peut-il gagner sans Yamal ?

Voici l’analyse complète du match de la 32e journée de Liga entre Getafe et le FC Barcelone, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le FC Barcelone se déplace ce samedi (16h15) sur la pelouse de Getafe, pour le compte de la 32e journée de Liga. Leaders avec neuf points d’avance sur son dauphin, le Real Madrid, à six journées de la fin, les Blaugrana sont bien partis pour être sacrés champions d’Espagne, mais devront faire sans Lamine Yamal jusqu’à la fin de la saison. La star du Barça s’est blessée aux ischios-jambiers mercredi lors de la victoire face au Celta Vigo (1-0).

Liga – Getafe vs FC Barcelone

Samedi 25 avril 2026 · 16h15 · Stade Coliseum

FC Barcelone : gérer l’absence de Yamal et se rapprocher du titre

Leader avec neuf points d’avance sur le Real Madrid à six journées de la fin, le Barça est en position idéale pour être sacré champion. Mais ce déplacement à Getafe arrive dans un contexte particulier.

Les Blaugrana devront très probablement composer sans Lamine Yamal, touché aux ischio-jambiers lors du succès face au Celta Vigo (1-0). Une blessure inquiétante qui pourrait l’éloigner des terrains plusieurs semaines . Son absence représente un vrai manque en termes de percussion et de créativité offensive.

Malgré cela, Barcelone reste une machine bien huilée cette saison, avec une attaque extrêmement performante (près de 2,7 buts marqués par match en moyenne) . L’objectif sera clair : gérer ce déplacement avec sérieux pour continuer à creuser l’écart en tête.

Getafe : un bloc solide capable de gêner les gros

Getafe, de son côté, n’a pas les mêmes ambitions mais possède des arguments à domicile. L’équipe madrilène s’appuie sur une organisation défensive rigoureuse, avec une moyenne d’environ un but encaissé par match .

Offensivement, c’est plus compliqué, avec une production limitée (moins d’un but par match), ce qui oblige souvent Getafe à jouer des matchs fermés. Mais au Coliseum, les Azulones sont capables de poser des problèmes, notamment en ralentissant le rythme et en cassant le jeu.

Les confrontations récentes montrent d’ailleurs que le Barça peut être accroché sur cette pelouse, avec plusieurs matchs disputés et fermés ces dernières saisons .

Les confrontations récentes

Les duels entre les deux équipes tournent globalement à l’avantage du FC Barcelone, mais rarement avec facilité à Getafe.

Sur les dernières confrontations :

FC Barcelone : 6 victoires

Getafe : 0 victoire

Matchs nuls : 4

Le Barça domine, mais le contexte à Getafe reste souvent piégeux.

Les compos probables

La compo probable de Getafe : Soria – Kiko, Boselli, Abqar, Djene, Iglesias – Milla, Martin, Arambarri – Vazquez, Satriano.

La compo probable du Barça : J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Baldé – E. Garcia, Pedri – Rashford, Olmo, Fermin – Lewandowski.

Les joueurs à suivre

Martin Satriano (Getafe) : en forme à domicile, il a inscrit 2 des 3 derniers buts de Getafe dans son stade. Attaquant puissant et généreux dans les efforts, il sera la principale menace offensive des Azulones. Dans un match où les occasions seront rares, sa capacité à peser sur la défense et à convertir la moindre opportunité pourrait être déterminante.

Marcus Rashford (Barça) : appelé à endosser un rôle majeur en l’absence de Lamine Yamal et possiblement de Raphinha, il devrait être le leader offensif des Blaugrana. Sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur et à faire des différences individuelles seront essentielles pour faire sauter le verrou défensif de Getafe.

Les tendances de cotes : avantage Barça

Issue Cote Probabilité implicite Victoire Getafe 5,50 ≈ 16–18 % Match nul 3,80 ≈ 25–27 % Victoire Barça 1,65 ≈ 58–60 %

Les bookmakers placent logiquement Barcelone en favori, malgré un contexte un peu moins favorable avec l’absence de Yamal.

Les pronostics de ChatGPT pour Getafe – Barça

Victoire du Barça : même diminué, Barcelone reste largement supérieur et devrait trouver la solution sur la durée.

Moins de 3,5 buts : le style de Getafe et le contexte pourraient limiter le spectacle et produire un match fermé.

Score possible

2-0 pour le Barça : Le Barça devrait faire parler sa supériorité technique, mais sans forcément dérouler face à un bloc bas bien organisé. L’absence de Yamal pourrait se faire sentir dans la fluidité offensive, mais la qualité globale des Blaugrana devrait suffire pour s’imposer.