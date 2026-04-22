La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un temps envisagé au PSG, Bernardo Silva ne serait pas contre rebondir du côté du FC Barcelone au prochain mercato estival.

Le feuilleton Bernardo Silva prend un virage inattendu. Alors que son nom a un temps circulé du côté du PSG, le milieu offensif portugais semble désormais se diriger vers une autre destination. Selon El Chiringuito, le joueur de 31 ans aurait donné son feu vert pour rejoindre le FC Barcelone à l’issue de son contrat avec Manchester City.

La fin d’un cycle à Manchester City

Après neuf saisons passées sous les ordres de Pep Guardiola, Bernardo Silva a officialisé son départ de Manchester City en fin de contrat. Un tournant important pour l’un des joueurs les plus influents du système citizen, longtemps considéré comme intouchable. Mais désormais libre, le Portugais devient une opportunité rare sur le marché, sans indemnité de transfert à payer. Une situation qui attire logiquement les plus grands clubs européens.

Le FC Barcelone n’est pas un inconnu dans ce dossier. Le club catalan avait déjà tenté sa chance par le passé sans parvenir à finaliser l’opération. Cette fois, la situation est différente : Bernardo Silva serait lui-même ouvert à une arrivée en Catalogne et aurait déjà fait savoir son intérêt. Son profil correspond parfaitement aux attentes du Barça : créativité, intelligence de jeu, polyvalence et expérience du très haut niveau. Un joueur capable d’évoluer entre les lignes et de structurer le jeu offensif.

Des facteurs personnels et sportifs favorables

Plusieurs éléments pourraient faciliter ce rapprochement. Des attaches personnelles en Catalogne joueraient en faveur du Barça, tout comme la volonté du joueur de rester au plus haut niveau européen. Le projet sportif blaugrana, en reconstruction, pourrait également représenter un défi séduisant pour la suite de sa carrière. Mais en interne, le dossier ne fait pas consensus total.

Selon la presse catalane, notamment Mundo Deportivo, le secteur offensif du Barça est déjà bien fourni. Les dirigeants devront donc arbitrer entre cette opportunité de marché exceptionnelle et d’autres priorités jugées plus urgentes sur le plan sportif. Une décision stratégique importante, qui pourrait influencer la construction de l’effectif pour les saisons à venir.

Longtemps cité comme une destination possible pour Bernardo Silva, le PSG semble désormais distancé dans ce dossier. Le FC Barcelone prend clairement l’ascendant, porté par la volonté du joueur et une opportunité financière unique. Une évolution qui change la hiérarchie des prétendants sur ce mercato. Et pour le PSG, c’est une piste de plus qui s’éloigne dans un marché de plus en plus concurrentiel.