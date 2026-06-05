En quête d’un attaquant pour la saison prochaine, le FC Barcelone lorgne le LOSC. Avec une première prise faramineuse à l’horizon du mercato ?

Le mercato du FC Barcelone s’annonce dantesque. En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, le club catalan explore plusieurs pistes, dont une en Ligue 1 du côté du LOSC Lille. Selon la presse espagnole, les dirigeants blaugrana suivraient de près la progression de Matias Fernandez-Pardo, l’une des révélations du championnat français cette saison.

Un talent qui explose en Ligue 1

À seulement 21 ans, Fernandez-Pardo s’est imposé comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs de Ligue 1. Sa vitesse, sa capacité de percussion et son efficacité dans les zones offensives ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Le joueur est aujourd’hui estimé autour de 30 millions d’euros sur le marché, mais sa progression rapide et son potentiel laissent penser que sa valeur pourrait encore grimper dans les mois à venir.

Le FC Barcelone ferait partie des clubs intéressés, dans une logique de renouvellement de son secteur offensif. Le club catalan cherche à anticiper l’avenir et à miser sur des profils jeunes capables de s’intégrer progressivement dans un projet à long terme. Fernandez-Pardo correspond à cette stratégie, même si le dossier est loin d’être simple.

Le LOSC fixe la barre très haut

Conscient de l’intérêt grandissant autour de son joueur, le LOSC a clairement durci sa position. Selon Foot Mercato, le club nordiste ne souhaite pas céder son attaquant facilement et aurait fixé un prix de départ proche des 70 millions d’euros ! Une somme très élevée, qui reflète à la fois le potentiel du joueur et la concurrence attendue sur ce dossier. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des choix du LOSC, habitué à valoriser fortement ses talents avant de les céder au moment opportun.

Face à un tel montant, les discussions s’annoncent complexes. Le FC Barcelone devra composer avec ses contraintes financières tout en affrontant une concurrence européenne toujours plus agressive. Le dossier pourrait également évoluer en fonction des performances du joueur lors des grandes échéances internationales à venir, qui pourraient encore faire grimper sa cote. Pour l’heure, rien n’est avancé concrètement.