À LA UNE DU 5 JUIN 2026
[19:20]PSG Mercato : l’incroyable liste des instransférables a fuité ! 
[19:00]OM : McCourt a une idée de génie pour renflouer les caisses… pour mieux vendre le club ?
[18:40]FC Nantes : une première tendance se dégage pour le Mercato, les supporters au plus mal !
[18:20]RC Lens : après Sage, premier gros couac pour Leca au Mercato ?
[18:00]ASSE Mercato : les Verts ont débloqué le dossier Clauss à Nice 
[17:30]FC Barcelone Mercato : un autre serial buteur qu’Alvarez poussé au PSG, Yamal enrage !
[17:00]FC Nantes Mercato : l’OL prépare déjà un sale coup au futur coach des Canaris 
[16:40]FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à lâcher 70 M€ pour un Mondialiste du LOSC ?
[16:20]OM Mercato : Lorenzi active déjà 3 pistes de défenseurs en L1 et un latéral à l’étranger ! 
[16:00]ASSE Mercato : après Risser (RC Lens), Kilmer Sports rate un autre énorme coup à 30 M€ !

CDM 2026
Logo de l’Olympique de Marseille

om
Logo du Paris Saint-Germain

PSG
Logo de l’Olympique Lyonnais

ol
Logo de l’AS Saint-Étienne

asse
Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS
Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS
Logo du LOSC

losc
Logo du Real Madrid

REAL MADRID
Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE
Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : le Barça prêt à lâcher 70 M€ pour un Mondialiste du LOSC ?

Par Bastien Aubert - 5 Juin 2026, 16:40
💬 Commenter
Matias Fernandez-Pardo (LOSC)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

En quête d’un attaquant pour la saison prochaine, le FC Barcelone lorgne le LOSC. Avec une première prise faramineuse à l’horizon du mercato ?

Le mercato du FC Barcelone s’annonce dantesque. En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, le club catalan explore plusieurs pistes, dont une en Ligue 1 du côté du LOSC Lille. Selon la presse espagnole, les dirigeants blaugrana suivraient de près la progression de Matias Fernandez-Pardo, l’une des révélations du championnat français cette saison.

Un talent qui explose en Ligue 1

À seulement 21 ans, Fernandez-Pardo s’est imposé comme l’un des jeunes attaquants les plus prometteurs de Ligue 1. Sa vitesse, sa capacité de percussion et son efficacité dans les zones offensives ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens. Le joueur est aujourd’hui estimé autour de 30 millions d’euros sur le marché, mais sa progression rapide et son potentiel laissent penser que sa valeur pourrait encore grimper dans les mois à venir.

Le FC Barcelone ferait partie des clubs intéressés, dans une logique de renouvellement de son secteur offensif. Le club catalan cherche à anticiper l’avenir et à miser sur des profils jeunes capables de s’intégrer progressivement dans un projet à long terme. Fernandez-Pardo correspond à cette stratégie, même si le dossier est loin d’être simple.

Le LOSC fixe la barre très haut

Conscient de l’intérêt grandissant autour de son joueur, le LOSC a clairement durci sa position. Selon Foot Mercato, le club nordiste ne souhaite pas céder son attaquant facilement et aurait fixé un prix de départ proche des 70 millions d’euros ! Une somme très élevée, qui reflète à la fois le potentiel du joueur et la concurrence attendue sur ce dossier. Cette stratégie s’inscrit dans la continuité des choix du LOSC, habitué à valoriser fortement ses talents avant de les céder au moment opportun.

Face à un tel montant, les discussions s’annoncent complexes. Le FC Barcelone devra composer avec ses contraintes financières tout en affrontant une concurrence européenne toujours plus agressive. Le dossier pourrait également évoluer en fonction des performances du joueur lors des grandes échéances internationales à venir, qui pourraient encore faire grimper sa cote. Pour l’heure, rien n’est avancé concrètement. 

FC BarceloneLOSC

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes
Vidéos foot : FC Barcelone, LOSC