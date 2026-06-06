PSG Mercato : Luis Enrique a pris une grosse décision pour cet été, au grand dam du RC Lens

Le PSG a tranché pour son futur dans les buts. Malgré les critiques et la concurrence interne, Matvey Safonov s’impose comme le numéro un indiscutable… et le pire cauchemar du RC Lens.

Le PSG a définitivement clarifié sa hiérarchie au poste de gardien. Selon Le Parisien, le club de la capitale a décidé de conserver Matvey Safonov comme titulaire la saison prochaine, confirmant ainsi la tendance déjà observée ces derniers mois.

Arrivé dans un contexte de forte concurrence avec Lucas Chevalier, recruté pour environ 40 M€ à Lille, et dans l’ombre du départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City, le gardien russe a su s’imposer progressivement dans les plans de Luis Enrique.

Safonov, un tournant dans la saison parisienne

Longtemps considéré comme une solution de rotation derrière Chevalier, Safonov a profité de ses opportunités pour inverser la hiérarchie. Ses performances solides dans les grands rendez-vous ont convaincu le staff parisien.

Le portier russe s’est également illustré dans des rencontres décisives, où il a multiplié les arrêts déterminants, jusqu’à installer une vraie confiance au sein du vestiaire parisien.

Le RC Lens encore traumatisé par Safonov

Le choix de Luis Enrique ne laisse désormais plus de place au doute : Safonov est devenu le gardien numéro un du projet parisien. Les nombreuses rumeurs autour de l’arrivée d’un nouveau gardien cet été sont donc à oublier.

Et cette hiérarchie figée va sans doute donner des maux de tête à plusieurs clubs. En effet, Safonov a laissé un très mauvais souvenir à un club comme le RC Lens, que ce soit aux tirs au but en Coupe de France lors de la saison 2024-2025 (2 arrêts lors de la séance), ou en Ligue 1 il y a quelques semaines (8 arrêts).

Dans un championnat où chaque détail compte, la montée en puissance de Safonov représente donc une nouvelle difficulté pour les outsiders.