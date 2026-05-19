PSG Mercato : Chevalier et Safonov sous pression, Paris rêve d’un gardien qui a traumatisé l’OM !

Le PSG prépare déjà un été mouvementé dans les buts. Entre l’avenir flou de Lucas Chevalier, les interrogations autour de Matvey Safonov et les nombreuses pistes étudiées par Luis Campos, Paris multiplie les réflexions pour trouver le gardien idéal du futur.

Le chantier des gardiens est officiellement relancé au PSG. Alors que la saison approche de son dénouement, la direction parisienne travaille activement sur plusieurs scénarios afin de redéfinir sa hiérarchie dans les cages pour l’exercice 2026-2027.

Selon le compte X PSGINSIDE-ACTUS, l’avenir de Lucas Chevalier apparaît aujourd’hui de plus en plus incertain. Arrivé avec de grandes attentes après son transfert en provenance du LOSC, le portier français n’aurait pas totalement convaincu en interne malgré quelques performances solides cette saison. Plusieurs sources évoquent désormais la possibilité d’un départ dès cet été, sous forme de prêt ou de transfert définitif.

Safonov a marqué des points… sans totalement rassurer

Dans le même temps, Matvey Safonov a gagné du crédit ces derniers mois. Le gardien russe a notamment impressionné lors de plusieurs grands rendez-vous européens, au point de devenir progressivement le numéro un dans la seconde partie de saison.

Ses prestations en Ligue des champions et dans les grands matchs ont été saluées, notamment sa capacité à répondre présent sous pression. Malgré cela, le PSG conserverait certaines réserves concernant sa régularité sur le très long terme. En interne, le club chercherait avant tout un gardien capable d’offrir des garanties absolues pour plusieurs saisons.

Cette situation pousse donc les dirigeants parisiens à maintenir plusieurs dossiers ouverts en parallèle.

Diogo Costa reste la priorité historique du PSG

Parmi les profils les plus appréciés figure toujours Diogo Costa. Suivi depuis plusieurs mercatos, le portier du FC Porto conserve une excellente cote auprès de la cellule de recrutement parisienne.

Son jeu au pied, sa sérénité dans les grands rendez-vous et son expérience européenne correspondent parfaitement au profil recherché par Luis Enrique et Luis Campos. Ces derniers jours, plusieurs médias portugais ont même relancé l’hypothèse d’une offensive parisienne autour d’un montant proche de sa clause libératoire estimée à 60 millions d’euros.

Pour autant, aucune accélération immédiate ne serait prévue avant la finale de Ligue des champions. Le PSG souhaite garder le contrôle du dossier sans précipitation.

Luis Campos multiplie les alternatives

En parallèle, la cellule de recrutement du PSG continue d’explorer plusieurs profils jugés compatibles avec le projet parisien.

Parmi eux, Elia Caprile (24 ans, Cagliari Calcio) plaît énormément pour son explosivité et ses réflexes sur sa ligne. Le jeune Italien est considéré comme l’un des gardiens les plus prometteurs de Serie A.

Le nom de Anatoliy Trubin (24 ans, Benfica Lisbonne) revient également avec insistance. Déjà observé depuis plusieurs saisons, son profil athlétique et sa marge de progression séduisent toujours les décideurs parisiens. Pour rappel, il avait été le bourreau de l’OM à distance avec son but qui a éliminé le club olympien de la Ligue des Champions.

Autre option premium étudiée : Gregor Kobel (28 ans, Borussia Dortmund). Plus expérimenté et déjà confirmé au plus haut niveau européen, le Suisse représenterait une solution immédiatement fiable, même si son dossier reste particulièrement complexe financièrement.

Le PSG suit aussi avec attention Bart Verbruggen (23 ans, Brighton & Hove Albion), considéré comme l’un des meilleurs jeunes gardiens balle au pied en Europe. Un profil très apprécié dans une logique de construction à long terme.

Mile Svilar, la piste qui monte en puissance

Mais la surprise des derniers jours mène à Mile Svilar (26 ans). Auteur d’une saison particulièrement remarquée avec la Roma, le gardien serbe gagne progressivement du terrain dans les réflexions parisiennes.

Sa régularité, sa maturité malgré son jeune âge et sa progression constante impressionneraient fortement plusieurs membres de la direction sportive. En coulisses, certains considèrent même désormais son profil comme l’une des alternatives les plus crédibles si les pistes prioritaires venaient à ralentir.

Le dossier Bouaddi reste prioritaire en interne

Avant d’accélérer concrètement sur le poste de gardien, le PSG conserve toutefois une autre priorité immédiate : le dossier Ayyoub Bouaddi. Le jeune talent lillois reste l’une des cibles majeures du club parisien pour renforcer son milieu de terrain cet été.

Une fois ce dossier clarifié, Paris pourrait alors véritablement passer à l’action pour remodeler son secteur des gardiens.

Aujourd’hui, une chose semble acquise : malgré les bonnes séquences de Safonov et l’investissement réalisé sur Chevalier il y a moins d’un an, le PSG n’a pas encore trouvé la stabilité totale qu’il recherche dans ses buts. Le mercato estival promet donc d’être particulièrement animé Porte de Saint-Cloud.