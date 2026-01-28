OM : une élimination qui fera date, le but fou de Trubin en vidéo

L’OM vient de vivre une soirée dont il aura du mal à se relever. Humiliés (0-3) sur la pelouse du Club Bruges, les Phocéens quittent la Ligue des Champions au terme d’un match qui a viré au naufrage, bouclé par un coup du sort cruel : un but du gardien de Benfica contre le Real Madrid (4-2), au fin fond du temps additionnel, synonyme d’élimination. La désillusion est totale.

L’OM jouait son avenir européen sur la pelouse bouillante de Bruges. Un simple nul suffisait. Mais sur la première incursion belge, un mauvais placement de Murillo a permis à Diakhon d’ouvrir le score après seulement cinq minutes, Rulli n’étant pas exempt de tout reproche sur sa ligne. Pris à la gorge, l’OM n’a pas eu le temps de respirer et a encaissé le deuxième but dans la foulée, Vermant crucifiant une défense déjà à la dérive. La messe était quasiment dite : pour se qualifier, l’OM devait compter sur ses concurrents directs.

Bruges imposait son rythme, l’intensité de Stankovic mettait à nu les carences d’un collectif marseillais dépassé. Le seul rayon d’espoir ? Une frappe flottante de Greenwood, vite maîtrisée par Mignolet, alors que Medina et Weah tentaient d’enrayer la machine, sans succès. À la pause, la qualification semblait déjà hors de portée, pourtant l’orgueil marseillais n’était pas encore tout à fait éteint. Au retour des vestiaires, De Zerbi a tenté le tout pour le tout : changement de système, entrées décisives et volonté de retrouver un supplément d’âme. Igor Paixão est lancé, Weah repositionné, Aubameyang entre rapidement en jeu. L’OM hausse le ton, Kondogbia allume la première mèche, Aubameyang oblige le gardien adverse à s’interposer, mais rien n’y fait. Même sur l’une des rares erreurs de Bruges, la finition manque cruellement de justesse malgré l’activité d’un Mason Greenwood pourtant sur tous les fronts.

On se rappellera longtemps du nom de Trubin à l’OM

La sentence, froide et implacable, s’est abattue sur les Marseillais à l’entrée des dix dernières minutes. Forbs transperce la défense, Rulli sauve les siens une première fois, mais Stankovic profite d’une défense éparpillée pour plier le match (3-0, 79e). Le coup de grâce, pourtant, allait venir d’ailleurs : à Lisbonne, alors que Benfica a battu le Real Madrid (4-2), le gardien ukrainien Trubin marque un but surréaliste à la 98e qui condamne définitivement les derniers espoirs de qualification olympienne. Cruelle ironie du sort. Cet échec restera dans les mémoires comme l’un des plus sombres de l’histoire récente de l’OM. Les hommes de De Zerbi, après un parcours de phase de groupes inconstant fait de quelques coups d’éclat mais surtout de déconvenues, quittent la scène européenne sur une note terriblement amère. À l’image d’un collectif fébrile, c’est l’ensemble du club qui paie ce soir la note d’une campagne ratée. Une de plus, pour un club dont on se demande quand il redeviendra enfin taillé pour la Ligue des champions.