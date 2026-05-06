Ligue des Champions : Samir Nasri met en garde le PSG et le Bayern face à Arsenal

Arsenal, premier qualifié pour la finale

Arsenal a validé son billet pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire face à l’Atlético de Madrid en demi-finale retour (1-0). Un succès suffisant pour permettre aux Gunners de poursuivre leur incroyable parcours européen cette saison.

Sans forcément proposer le football le plus spectaculaire du continent, les hommes de Mikel Arteta impressionnent par leur solidité et leur capacité à gérer les grands rendez-vous. Organisée, disciplinée et redoutablement efficace, l’équipe londonienne confirme qu’elle possède toutes les qualités pour aller chercher le trophée.

Samir Nasri prévient le PSG et le Bayern

Présent sur le plateau de Canal+, Samir Nasri n’a pas caché son admiration pour la force collective d’Arsenal. Pour l’ancien international français, le futur adversaire des Gunners en finale — le PSG ou le Bayern Munich — devra se préparer à un combat particulièrement difficile.

« Je pense que ce sera très difficile pour le Bayern ou le PSG de jouer cette équipe-là en finale. La pression prend souvent le pas sur le jeu, mis à part la finale de l’an dernier où le PSG a fait une démonstration. Ce sont souvent des matchs fermés. Ça va être très compliqué. »

Une déclaration qui souligne surtout la maturité affichée par Arsenal dans cette campagne européenne. Même lorsque le spectacle n’est pas au rendez-vous, les Londoniens savent souffrir, défendre et faire la différence au bon moment.

🚨 Samir Nasri 🇫🇷 : « Arsenal sera TRÈS DIFFICILE À JOUER EN FINALE que ce soit pour le PSG ou le Bayern. » 🗣️



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Une finale sous haute tension

Avec cette qualification, Arsenal retrouve une finale de Ligue des Champions et rêve désormais d’inscrire son nom au palmarès européen. En face, le PSG comme le Bayern savent désormais à quoi s’attendre : une équipe compacte, disciplinée et capable de faire déjouer n’importe quel adversaire.

Dans ce type de rendez-vous, où la pression peut rapidement étouffer le jeu, l’efficacité et la maîtrise mentale deviennent souvent les clés du succès. Et sur ce point, Arsenal semble aujourd’hui armé pour rivaliser avec les plus grands.