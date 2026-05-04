Vainqueur du Bayern Munich en demi-finale aller de la Ligue des Champions (5-4), le PSG a reçu des bonnes nouvelles avant le match retour à l’Allianz Arena (mercredi, 21h).

Le PSG avance vers Munich avec le plein de confiance. Vainqueur du Bayern Munich au terme d’un match complètement fou au Parc des Princes (5-4), le Paris Saint-Germain se prépare désormais à un immense rendez-vous en Allemagne. Mercredi soir, à l’Allianz Arena, les hommes de Luis Enrique tenteront de décrocher une deuxième finale de Ligue des Champions consécutive. Et à quelques heures de cette demi-finale retour brûlante, plusieurs signaux positifs viennent renforcer l’optimisme parisien.

3700 supporters du PSG à Munich !

Premier énorme motif de satisfaction : l’engouement des supporters du PSG. Selon RMC Sport, près de 3700 fans parisiens seront présents dans le parcage visiteurs à Munich. Une mobilisation impressionnante pour pousser les Rouge-et-Bleu dans l’un des stades les plus hostiles d’Europe.

Les billets se sont écoulés en seulement quelques minutes, preuve de l’immense attente autour de cette rencontre. Les ultras parisiens prendront d’ailleurs la route dès mardi soir depuis le Parc des Princes, avec un départ des cars programmé à 21h. Une ambiance énorme est attendue autour de cette affiche qui pourrait définitivement faire entrer cette génération parisienne dans l’histoire du club.

Un arbitre qui réussit au PSG

Autre information importante : l’UEFA a désigné l’arbitre de cette demi-finale retour. Et le choix peut surprendre. C’est le Portugais João Pinheiro qui sera au sifflet mercredi soir. Une nomination inattendue puisque l’officiel lusitanien n’a encore jamais dirigé une demi-finale de Ligue des Champions dans sa carrière. Jusqu’ici, la rencontre la plus prestigieuse arbitrée par João Pinheiro reste un huitième de finale entre Aston Villa et le Club Bruges la saison dernière.

Malgré ce manque d’expérience à ce niveau, le Portugais connaît déjà très bien le PSG. Il était notamment quatrième arbitre lors de la finale historique remportée face à l’Inter Milan (5-0), mais aussi arbitre principal de la Supercoupe d’Europe gagnée contre Tottenham. Des précédents plutôt favorables pour le club de la capitale. Du côté du Bayern Munich, João Pinheiro a déjà dirigé deux matches européens récents des Bavarois. Deux rencontres conclues par des victoires allemandes contre Bratislava en 2025 puis face au PSV Eindhoven en 2026.

Ruiz apte et enfin titulaire ?

Enfin, la dernière excellente nouvelle concerne Fabian Ruiz. Le milieu espagnol, gêné depuis plusieurs semaines par des douleurs persistantes, semble enfin retrouver toutes ses sensations au meilleur moment de la saison. Selon plusieurs sources proches du club, le joueur ne ressent désormais plus aucune douleur et affiche une motivation énorme avant cette fin de campagne européenne.

Longtemps perturbé par un problème physique difficile à identifier, Fabian Ruiz souffrait en réalité d’une fissure à la rotule gauche. Un soulagement immense pour Luis Enrique, qui récupère un élément clé de son entrejeu avant l’un des matches les plus importants de la saison. Entre le soutien massif des supporters, des signaux positifs autour de l’effectif et une dynamique toujours aussi forte, le PSG débarquera à Munich avec de solides raisons d’y croire.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League