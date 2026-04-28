Pronostic Atlético Madrid – Arsenal : qui va prendre l’avantage avant le retour ?

Voici l’analyse complète de la demi-finale aller de Ligue des Champions entre l’Atlético Madrid et Arsenal, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Après le duel entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich mardi soir, l’Atlético Madrid et Arsenal se retrouveront ce mercredi soir (21h) pour l’autre demi-finale aller de Ligue des Champions. En quart de finale, les Colchoneros ont fait tomber le FC Barcelone, tandis que les Gunners sont difficilement venus à bout du Sporting Portugal.

Ligue des Champions – Atlético Madrid vs Arsenal

Mercredi 29 avril 2026 · 21h · Wanda Metroplitano

Atlético Madrid : faire parler la solidité à domicile

Dans son antre du Metropolitano, l’Atlético Madrid change de dimension. Portés par un public bouillant, les hommes de Diego Simeone savent transformer ce type de rendez-vous en combat. Face au FC Barcelone au tour précédent, ils ont su faire preuve d’une rigueur tactique impressionnante et d’un réalisme redoutable dans les moments clés.

L’objectif sera clair : prendre un avantage avant le match retour. Pour cela, les Madrilènes devraient s’appuyer sur un bloc compact, prêt à jaillir en transition. Leur capacité à fermer les espaces et à casser le rythme pourrait gêner Arsenal, une équipe qui aime avoir le ballon et installer son jeu.

Mais attention, l’Atlético a parfois montré des signes de fébrilité derrière ces dernières semaines. Face à une attaque aussi mobile que celle des Gunners, la moindre erreur pourrait se payer cash.

Arsenal : imposer son tempo malgré la pression

Qualifiés dans la douleur contre le Sporting Portugal, les Gunners ont démontré une vraie résilience. L’équipe de Mikel Arteta continue de progresser sur le plan européen, avec une capacité à contrôler les matchs et à dicter le rythme.

À l’extérieur, Arsenal pourrait adopter une approche mesurée, en cherchant à conserver le ballon pour faire reculer l’Atlético. La clé sera de ne pas tomber dans le piège madrilène : un match haché, physique, avec peu de rythme.

La qualité technique des Londoniens peut leur permettre de trouver des solutions, notamment dans les intervalles. Mais ils devront faire preuve de patience et de lucidité pour ne pas s’exposer aux contres adverses.

Les confrontations récentes

Les duels entre l’Atlético Madrid et Arsenal restent rares sur la scène européenne, mais souvent accrochés et tactiques.

Sur les trois confrontations de l’histoire entre les deux équipes :

Atlético Madrid : 1 victoire

Arsenal : 1 victoire

Match nul : 1

Un équilibre parfait, qui reflète bien la physionomie attendue de cette double confrontation.

Les compos probables

La compo probable de l’Atlético Madrid : Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke, Mendoza – Griezmann, Alvarez.

Absents : Gimenez, Barrios (blessés).

Incertains : Lookman, Hancko (reprise).

La compo probable d’Arsenal : Raya – Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié – Zubimendi, Rice – Madueke, Eze, Martinelli – Gyokeres.

Absents : Timber, Merino (blessés).

Incertains : Calafiori, Havertz (blessés).

Les joueurs à suivre

Antoine Griezmann (Atlético Madrid) : encore décisif ce week-end en championnat avec un but face à l’Athletic Bilbao (3-2), l’attaquant français arrive en pleine confiance. Véritable leader offensif des Colchoneros, il est capable de faire basculer un match par sa justesse technique, ses déplacements intelligents et sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous.

Viktor Gyökeres (Arsenal) : puissant, mobile et redoutable devant le but, le buteur suédois est l’une des principales menaces offensives des Gunners. Capable de peser sur une défense par son impact physique comme par ses appels, il pourrait profiter des espaces laissés par l’Atlético pour faire très mal en transition.

Les tendances de cotes

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire Atlético (1) 2,70 37 % Solide à domicile Match nul (X) 3,20 31 % Scénario très crédible Victoire Arsenal (2) 2,60 38 % Légère supériorité globale

Les bookmakers annoncent un duel extrêmement indécis, avec un très léger avantage donné à Arsenal, mais un contexte clairement favorable à l’Atlético à domicile.

Nos pronostics pour Atlético Madrid – Arsenal

Arsenal ou match nul : plus réguliers cette saison et solides défensivement, les Gunners semblent armés pour ne pas perdre ce premier acte, même dans un contexte hostile.

Les deux équipes marquent : malgré l’enjeu, les deux formations disposent de suffisamment d’armes offensives pour trouver la faille, surtout sur transitions ou coups de pied arrêtés.

Score possible

1-1 : un résultat logique dans une première manche fermée mais disputée, où chaque équipe pourrait avoir son temps fort sans parvenir à prendre un avantage décisif avant le match retour.