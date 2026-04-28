Ce soir, le PSG dispute la demi-finale aller de Champions League face au Bayern Munich. L’entraîneur parisien, Luis Enrique, pourrait réserver une surprise à son homologue bavarois, Vincent Kompany.

C’est le grand soir pour le PSG ! Pour sa troisième demi-finale de Champions League consécutive, le club de la capitale est opposé à un très gros morceau. Cela n’avait pas été le cas en 2024 contre le Borussia Dortmund, ce qui n’avait pas empêché l’élimination, et en 2025 face à Arsenal, pour l’issue heureuse que l’on sait. Mais le Bayern Munich, c’est un niveau largement au-dessus. C’est, sans conteste, la meilleure équipe européenne de la saison avec Paris. Cette explication au sommet est des plus indécises, tout comme le onze que va choisir Luis Enrique.

Barcola plutôt que Doué dans le couloir droit ?

Selon RMC, il y aurait une incertitude concernant le poste d’ailier droit. Le média pense que Luis Enrique pourrait préférer titulariser Bradley Barcola plutôt que Désiré Doué. Pourtant, l’ancien Rennais a réalisé de très bonnes performances ces derniers temps, se montrant régulièrement décisif. Mais l’ancien Lyonnais a aussi fait très fort, notamment en Champions League, depuis le début de la saison. Il avait notamment été impressionnant contre Chelsea en 8es de finale. Luis Enrique pourrait décider de le lancer d’entrée.

Pour le reste, la composition du PSG devrait être classique. Au milieu de terrain, c’est Warren Zaïre-Emery, qui a enchaîné les titularisations, qui devrait accompagner Joao Neves et Vitinha, finalement rétabli. Fabian Ruiz est de retour mais l’Espagnol devrait être encore trop juste pour débuter ce match qui promet d’être très intense. Ruiz comme Doué devraient faire leur entrée en seconde période.

Le onze du PSG selon RMC : Safonov – Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia.

Si Luis Enrique ne devrait normalement pas procéder à une révolution tactique mardi soir contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le coach du PSG doit choisir, dans le secteur offensif, entre Bradley Barcola et Désiré Doué au coup d’envoi.https://t.co/13goIWHp54 — RMC Sport (@RMCsport) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

28/04 : PSG-Bayern Munich (demi-finale aller de la Champions League)

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Bayern Munich-PSG (demi-finale retour de la Champions League)

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League