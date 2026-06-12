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FRANCE

Revue de presse CDM 2026 : le Mexique frappe fort dans un match fou, un joueur du PSG sauve la Corée du Sud !

Par William Tertrin - 12 Juin 2026, 12:00
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Voici notre revue de presse spéciale Coupe du monde en date du vendredi 12 juin 2026.

Mexique – Afrique du Sud (2-0) : un match fou pour démarrer !

Jeudi soir, le match entre le Mexique et l’Afrique du Sud, disputé au stade Azteca de Mexico ce jeudi soir, a officiellement lancé le Mondial 2026 ! Dès le début de la rencontre, le Mexique a dominé et s’est montré dangereux, notamment grâce à Raúl Jiménez et Julián Quiñones. C’est d’ailleurs Quiñones qui a ouvert le score après une erreur défensive sud-africaine, inscrivant le tout premier but du tournoi. Les Mexicains ont ensuite continué à contrôler le jeu et auraient pu aggraver le score avant la pause. Au retour des vestiaires, la situation s’est compliquée pour l’Afrique du Sud avec l’expulsion de Sithole, déjà fautif sur le premier but. À 10 contre 11, les Bafana Bafana ont subi, et Raúl Jiménez a doublé la mise sur un centre bien ajusté. La rencontre a encore basculé un peu plus dans le chaos avec une seconde expulsion côté sud-africain, réduisant l’équipe à neuf joueurs. Le Mexique a ensuite géré tranquillement la fin de match, malgré une nouvelle expulsion dans le temps additionnel. Dans un match à 3 cartons rouges au total, l’Afrique du Sud, trop indisciplinée et dépassée techniquement, n’a jamais réussi à réagir.

Corée du Sud – République Tchèque (2-1) : Kang-In Lee guide les siens vers un premier succès renversant !

La Corée du Sud a parfaitement lancé sa Coupe du monde en s’imposant face à la République Tchèque au terme d’un match renversant. Malgré une nette domination sud-coréenne, ce sont les Tchèques qui ont ouvert le score par Krejci à la 59e minute. Mais les coéquipiers de Kang-In Lee ont rapidement réagi grâce à Hwang In-Beom, entré à la place de Heung-Min Son, auteur de l’égalisation sur une passe du Parisien avant d’offrir le but de la victoire à Oh Hyeong-Guy à dix minutes du terme. Kim Seung-Gyu a ensuite préservé ce succès d’un superbe arrêt dans le temps additionnel. Avec cette victoire, la Corée du Sud rejoint le Mexique en tête du groupe A, tandis que la République Tchèque jouera déjà gros contre l’Afrique du Sud.

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