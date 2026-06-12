Stade Rennais Mercato : l’IA prédit le prix fou du futur transfert d’Estéban Lepaul

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Prolongé jusqu’en 2030 par le Stade Rennais, Estéban Lepaul semble intouchable à court terme. Pourtant, l’intelligence artificielle imagine déjà les conditions d’un futur transfert et avance des montants impressionnants pour l’attaquant breton.

Alors que le mercato estival 2026 s’annonce animé, un dossier semble déjà fermé du côté du Stade Rennais : celui d’Estéban Lepaul. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations lors de la saison 2025-2026, l’attaquant de 26 ans vient de prolonger son contrat jusqu’en 2030, confirmant la volonté du club breton de construire autour de son nouvel homme fort.

Mais dans le football moderne, aucune situation n’est totalement figée. Une projection réalisée par l’IA s’est penchée sur l’avenir du numéro 9 rennais et sur les conditions d’une éventuelle vente dans les prochaines années.

Un départ très improbable dès l’été 2026

Rennes n’a évidemment aujourd’hui aucune raison de vendre son attaquant vedette. La récente prolongation de contrat renforce considérablement la position du club sur le marché et éloigne la perspective d’un transfert immédiat.

Plusieurs clubs européens auraient déjà observé le joueur ces derniers mois, notamment en Espagne, en Italie et au Portugal. Mais la direction rennaise dispose désormais d’un contrat longue durée et d’une situation financière confortable, ce qui lui permet de repousser les approches les plus insistantes.

Le message envoyé par les dirigeants est clair : Lepaul fait partie du projet sportif et doit notamment accompagner le retour du club sur la scène européenne.

Une valeur déjà estimée à plus de 35 millions d’euros

L’IA estime qu’une éventuelle négociation devrait démarrer autour de 35 à 45 millions d’euros. Une évaluation qui paraît cohérente avec la saison exceptionnelle réalisée par l’ancien Angevin et avec la stratégie historique du Stade Rennais, souvent capable de réaliser d’importantes plus-values sur ses meilleurs éléments.

La valeur marchande du joueur est déjà en forte progression après son exercice 2025-2026 remarquable. Plusieurs observateurs considèrent d’ailleurs qu’il faudrait désormais dépasser les 40 millions d’euros pour convaincre Rennes d’ouvrir la porte.

2027, la fenêtre la plus crédible ?

Pour l’intelligence artificielle, le scénario le plus probable n’est pas un départ cet été mais plutôt lors du mercato 2027.

D’ici là, Lepaul aura l’opportunité de confirmer son rendement en Ligue 1 et surtout de se mesurer au niveau européen avec Rennes. Une saison réussie sur la scène continentale pourrait considérablement faire grimper sa cote auprès des grands clubs étrangers.

À 27 ans, l’attaquant serait alors dans ce que beaucoup considèrent comme les meilleures années de sa carrière, un âge particulièrement attractif pour les clubs disposant de moyens importants.

Jusqu’à 60 millions d’euros en 2028 ?

L’hypothèse la plus ambitieuse avancée par l’IA concerne l’été 2028. Si Lepaul continue à empiler les buts, confirme en Coupe d’Europe et conserve son statut parmi les meilleurs attaquants du championnat, sa valeur pourrait atteindre entre 50 et 60 millions d’euros.

Les clubs de Premier League apparaissent comme les candidats les plus susceptibles de dépenser une telle somme, mais plusieurs formations italiennes ou espagnoles pourraient également entrer dans la course.

À l’inverse, une progression plus modérée maintiendrait sa valeur autour de 40 à 45 millions d’euros. Quant au scénario défavorable, marqué par une baisse de performances ou des blessures importantes, il pourrait ramener l’estimation autour de 30 à 35 millions d’euros.

Rennes maître du calendrier

Une chose semble néanmoins certaine aujourd’hui : le Stade Rennais est en position de force. Grâce à la prolongation signée jusqu’en 2030 et à l’explosion sportive de son buteur, le club breton n’a aucune obligation de vendre rapidement.

Si transfert il y a, celui-ci devrait intervenir uniquement lorsque Rennes estimera que le moment est idéal sportivement et financièrement. D’ici là, les supporters rennais peuvent continuer à rêver d’une nouvelle saison prolifique de leur attaquant vedette sous le maillot rouge et noir.