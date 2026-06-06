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FRANCE

Stade Rennais Mercato : Lepaul a tranché pour son avenir !

Par Fabien Chorlet - 6 Juin 2026, 16:10
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Esteban Lepaul sous le maillot du Stade Rennais

Malgré les nombreuses convoitises dont il fait l’objet cet été, Esteban Lepaul aurait choisi de poursuivre l’aventure au Stade Rennais et aurait même prolongé son contrat avec le club breton.

Arrivé cet hiver au Stade Rennais en provenance du SCO d’Angers contre 13,5 millions d’euros, Esteban Lepaul a réalisé une seconde partie de saison de très haute facture en Bretagne, terminant meilleur buteur de la saison 2025-2026 de Ligue 1 avec 21 réalisations. Des prestations qui ont suscité l’intérêt de plusieurs cadors européens à l’approche du mercato estival, dont l’Atlético de Madrid et Naples.

Lepaul a prolongé avec le Stade Rennais !

Mais, comme cela se dessinait ces derniers jours, l’attaquant français ne devrait finalement pas quitter Rennes cet été. Selon Foot Mercato, Esteban Lepaul aurait même prolongé son contrat avec le club Rouge et Noir.

Le joueur de 26 ans aurait signé pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2030, avec une grosse revalorisation salariale à la clé. Il figurerait désormais parmi les trois joueurs les mieux rémunérés de l’effectif du Stade Rennais.

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