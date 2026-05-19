Stade Rennais Mercato : Lepaul pas fermé à un départ, trois clubs foncent dessus !

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Stade Rennais, Estéban Lepaul attise les convoitises sur le marché européen.

La montée en puissance d’Esteban Lepaul ne passe plus inaperçue. Avec 21 buts inscrits cette saison sous le maillot du Stade Rennais, l’attaquant de 26 ans s’est imposé comme l’un des grands révélateurs du championnat et a décroché le titre de meilleur buteur de Ligue 1. Une explosion qui attire désormais les regards bien au-delà des frontières françaises.

Côme débarque pour Lepaul

Déjà observé de près par Atlético de Madrid et Benfica ces dernières semaines, Lepaul voit un nouveau prétendant entrer dans la danse : Como 1907. Selon L’Équipe, le club italien, ambitieux depuis son retour au premier plan, suit avec attention la situation du buteur rennais, même si aucune offre officielle n’a encore été transmise au club breton.

Du côté de Rennes, le message reste clair : il n’est pas question de brader l’un des hommes forts du projet. Sous contrat jusqu’en 2029, Lepaul représente aujourd’hui une pièce centrale de l’effectif rennais, qui disputera une compétition européenne la saison prochaine. Les dirigeants souhaitent s’appuyer sur lui pour franchir un nouveau cap sur la scène continentale.

Son entourage pas fermé à un départ, mais…

L’intérêt grandissant autour de l’ancien joueur d’Angers illustre surtout sa progression fulgurante. Arrivé à Rennes à l’été 2025, le natif d’Auxerre a rapidement changé de dimension grâce à son efficacité devant le but, son sens du déplacement et sa régularité au plus haut niveau. Ses performances ont même alimenté les débats autour d’une éventuelle place avec les Bleus pour la prochaine Coupe du monde.

Malgré les sollicitations, la tendance actuelle reste néanmoins à la stabilité. Selon les informations de L’Équipe, l’entourage du joueur n’écarte pas totalement un départ en cas d’offre majeure, mais privilégie pour l’instant une poursuite de l’aventure en Bretagne afin de découvrir l’Europe avec Rennes et confirmer sur une deuxième saison pleine.

Dans un marché des transferts toujours plus agressif, Rennes sait toutefois qu’il sera difficile de retenir longtemps un attaquant aussi convoité si les prétendants passent à l’action. Benfica, l’Atlético ou encore Côme pourraient rapidement accélérer dans les prochaines semaines, surtout après une saison aussi aboutie.