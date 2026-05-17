Stade Rennais : encore une mauvaise nouvelle pour Lepaul en équipe de France

Didier Deschamps s’est exprimé sur Estéban Lepaul, serial buteur du Stade Rennais mais absent de la liste pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France.

Interrogé sur la dynamique de Estéban Lepaul, absent de sa liste pour disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France, Didier Deschamps n’a pas éludé le sujet. Le sélectionneur a tenu un discours équilibré, soulignant les qualités du joueur tout en tempérant les attentes autour d’une éventuelle convocation.

« C’est très bien ce qu’il fait, qu’il continue, mais il y a une telle concurrence offensivement… », a-t-il déclaré, dans des propos accordés à Téléfoot sur TF1.

Une sortie mesurée, fidèle à la ligne du sélectionneur, qui observe les performances en club sans pour autant bouleverser sa hiérarchie offensive.

Un Stade Rennais en pleine lumière

Cette prise de parole intervient alors qu’Estéban Lepaul régale avec le Stade Rennais, avec le trophée de meilleur buteur qui lui sera (normalement) attribué ce dimanche soir après le choc face à l’OM. Buteur à 20 reprises en Ligue 1, l’attaquant s’est imposé comme un atout majeur dans le dispositif breton. Et il est assez étonnant de ne pas le voir dans la liste, même malgré la concurrence offensive décrite par Deschamps.

Si ses performances attirent l’attention, la marche reste élevée pour intégrer l’équipe de France. Le secteur offensif des Bleus est l’un des plus fournis au monde, avec des joueurs installés au plus haut niveau européen et une hiérarchie difficile à bousculer.

Dans ce contexte, Didier Deschamps privilégie la continuité et l’expérience, tout en laissant la porte entrouverte aux joueurs les plus performants sur la durée.

Lepaul face à un défi de continuité

Pour Estéban Lepaul, le message est clair : maintenir le niveau et confirmer sur plusieurs saisons reste indispensable pour espérer s’inviter dans la rotation des Bleus.

Le Stade Rennais, de son côté, continue de bénéficier de l’émergence de son attaquant, devenu l’une des révélations offensives du championnat cette saison.