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Stade Rennais : un cadre a snobé l’entraînement avant l’OM, Haise annonce un invité surprise à Marseille !

Par William Tertrin - 15 Mai 2026, 16:40
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Franck Haise

À deux jours du déplacement crucial du Stade Rennais sur la pelouse de l’OM, un cadre du groupe breton a brillé par son absence à l’entraînement collectif. Une absence toutefois validée par le club.

À l’approche du dernier match de la saison de Ligue 1 face à l’OM, le Stade Rennais a dû composer sans l’un de ses défenseurs ce vendredi matin. Alidu Seidu n’a pas participé à la séance collective organisée par le staff rennais avant le déplacement au Vélodrome.

L’international ghanéen ne s’est toutefois pas absenté sans raison. Selon les informations rapportées par L’Équipe, le défenseur de 25 ans a été envoyé à Paris afin de récupérer un visa pour le Royaume-Uni. Une démarche administrative demandée par la Fédération ghanéenne en vue d’un match amical face au pays de Galles, programmé le 2 juin à Cardiff.

Une séance individuelle prévue pour Seidu

Cette rencontre doit servir de préparation au Ghana avant la prochaine Coupe du monde, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet. Même si la liste officielle du sélectionneur Carlos Queiroz n’a pas encore été dévoilée, la présence d’Alidu Seidu avec les Black Stars semble très probable.

Le Stade Rennais n’a cependant pas totalement laissé son joueur au repos. Une séance individuelle était prévue dans l’après-midi afin de maintenir le défenseur en condition avant le choc contre l’OM.
Par ailleurs, Frankowski sera encore trop juste pour le déplacement à Marseille. Silistrie sera dans le but mais selon Haise. « Brice Samba sera à Marseille avec le groupe, il tient à être avec nous jusqu’au bout », a précisé le coach du Stade Rennais en conférence de presse.

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