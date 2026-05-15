Présent en conférence de presse avant le dernier match du FC Nantes contre Toulouse (dimanche, 21h), Vahid Halilhodzic est épuise.

L’émotion était palpable. Présent en conférence de presse avant le dernier match de la saison du FC Nantes face à Toulouse, Vahid Halilhodzic est apparu marqué, fatigué et profondément touché par la situation du club des bords de l’Erdre.

« Un constat terrible »

Le technicien bosnien, revenu pour tenter de sauver les Canaris dans une saison extrêmement compliquée, n’a pas caché sa lassitude au moment d’évoquer son aventure sur le banc nantais. Face aux médias, Halilhodzic a livré des mots forts, presque résignés, qui traduisent l’usure accumulée ces derniers mois.

« J’ai essayé de donner un coup de main au club que j’aime. A la fin, c’est un mélange de beaucoup de choses, un constat terrible. Mais je ne regrette rien, j’ai tenté tout ce qui était possible en tant qu’entraîneur sur le plan sportif, humain. »

Halilhodzic part rincé du FC Nantes

Une déclaration lourde de sens pour celui qui semblait déjà tourner une page. Malgré les difficultés sportives, l’ancien sélectionneur de l’Algérie assure n’avoir aucun regret sur son investissement total auprès du FC Nantes. Mais l’émotion a surtout pris le dessus lorsqu’il a évoqué la fin de saison du club jaune et vert, dans une ambiance particulièrement pesante.

« Je suis encore déçu, fatigué. C’est triste. Pour le FC Nantes, pour ceux qui aiment ce club. Quand ça se termine comme ça, c’est difficile. » Ces mots illustrent parfaitement le climat actuel autour des Canaris, à quelques heures d’un ultime rendez-vous contre Toulouse. Entre tension, désillusion et inquiétude pour l’avenir, le FC Nantes vit une fin de saison extrêmement délicate.

Reste désormais à savoir ce que décidera la direction nantaise concernant l’avenir de Vahid Halilhodzic. Une chose est sûre : le technicien de 73 ans semble vidé après cette mission éprouvante, lui qui avait accepté de revenir par attachement profond au club.