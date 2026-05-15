Présent en conférence de presse à deux jours d’aller à Lyon (21h), Pierre Sage a donné des nouvelles de son groupe au RC Lens.

Le RC Lens se prépare pour un déplacement capital à Lyon, mais Pierre Sage devra composer avec plusieurs absences importantes. Présent en conférence de presse avant ce choc face à l’OL, l’entraîneur lensois a fait le point sur son groupe… avec une inquiétude confirmée autour de Samson Baidoo.

« Tout le monde est sur le pont »

Comme indiqué, le défenseur autrichien ne disputera pas cette rencontre décisive après une nouvelle blessure musculaire. « Gurtner et Gradit sont toujours blessés. Ils sont rejoints par Samson Baidoo. Il s’est blessé à l’autre ischio. Il sera absent pour la finale. On récupère Saud Abdulhamid. Tout le monde est sur le pont. »

Un vrai coup dur pour le RC Lens, tant Baidoo avait pris de l’importance ces dernières semaines dans l’arrière-garde artésienne. Mais Pierre Sage a aussi laissé entendre qu’une solution commence à se dessiner pour remplacer le défenseur absent : « J’attends d’avoir des réponses à ces questions avec le match de ce week-end. Je suis content de la rentrée d’Antonio mercredi. On a une grosse pensée pour Baidoo. On le prive de la finale, mais cela compromet également pour le mondial. »

Antonio première option pour la finale ?

Avec cette déclaration, le technicien du RC Lens semble envoyer un signal positif concernant Antonio, dont l’entrée en jeu récente a visiblement marqué des points dans l’esprit du staff. Une indication importante à quelques heures de dévoiler la composition contre Lyon.

Au-delà du simple match face à l’OL, Pierre Sage s’inquiète également des conséquences de cette blessure pour Baidoo, qui pourrait désormais voir ses chances compromises pour la prochaine Coupe du monde. Dans ce contexte tendu, le RC Lens devra montrer du caractère pour aller chercher un résultat à Lyon malgré une défense décimée. Une rencontre qui pourrait peser très lourd dans cette fin de saison.