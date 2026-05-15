Présent en conférence de presse avant le dernier match de la saison dimanche contre le Stade Rennais, Habib Beye a été clair à l’OM.

Habib Beye a remis les pendules à l’heure. Présent en conférence de presse avant le dernier match de la saison face au Stade Rennais, l’entraîneur de l’OM a balayé toutes les questions autour de son futur pour se concentrer uniquement sur l’objectif européen du club phocéen.

Beye n’est pas focalisé sur son avenir

Alors que les spéculations commencent déjà à fleurir autour de son avenir, Habib Beye n’a laissé aucune place au doute dans son discours. Le technicien olympien veut terminer la saison en beauté et refuse de détourner son attention du rendez-vous capital de dimanche contre Rennes.

« Mon avenir n’a aucune importance. Mon avenir c’est le match de dimanche. La priorité aujourd’hui, c’est de faire un grand match dimanche », a lancé Beye devant les médias. Un message clair, fort, qui montre un entraîneur totalement focalisé sur la mission du moment : décrocher la qualification pour l’Europa League. L’ancien défenseur de l’OM a également pris du recul sur son parcours personnel, avec une certaine émotion.

« Je suis vraiment un privilégié dans ce que je fais. Il y a 5 ans j’étais entraîneur d’un club de National, aujourd’hui je suis là. Je veux finir l’histoire de cette saison par une belle sortie. » Face à un Stade Rennais revenu très fort ces dernières semaines, Habib Beye s’attend à une bataille intense. Et le coach marseillais connaît parfaitement la menace bretonne.

« C’est une équipe qui a bien évolué »

« Mon focus à moi c’est Rennes, et la qualification pour l’Europa League. Il faudra faire un grand match car c’est une grande équipe actuellement en terme de résultat. Il faudra qu’on soit solidaires comme on l’a été au Havre, meilleurs dans le jeu aussi. Je connais bien cette équipe et ses joueurs, mais c’est une équipe qui a bien évolué au cours de ces derniers mois. »

L’OM est donc prévenu. Malgré l’enjeu énorme autour de l’Europe, Beye refuse toute projection personnelle et veut voir son groupe répondre présent dans un Vélodrome qui s’annonce incandescent. Une dernière sortie réussie permettrait de conclure une saison mouvementée sur une note positive… avant de régler ensuite la question de son avenir.