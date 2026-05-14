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OM Mercato : les supporters ont tranché pour l’avenir de Greenwood !

Par Fabien Chorlet - 14 Mai 2026, 16:20
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Mason Greenwood (OM)

Comme le montre un sondage lancé par nos soins sur X, la majorité des supporters olympiens souhaitent voir Mason Greenwood rester à l’OM cet été.

Annoncé avec insistance sur le départ depuis plusieurs semaines, Mason Greenwood semblait se diriger vers une fin d’aventure quasi inévitable à l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Pourtant, la tendance pourrait bien avoir évolué ces derniers jours.

Auteur du but de la victoire face au Havre (0-1) le week-end dernier, l’ancien joueur de Manchester United a envoyé un message fort, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Présent ce lundi lors de la cérémonie des Trophées UNFP, Mason Greenwood a en effet confié qu’il espérait pouvoir rester à l’OM la saison prochaine, relançant ainsi totalement les interrogations autour de son avenir à Marseille.

Greenwood parti pour rester à l’OM ?

De leur côté, les supporters marseillais semblent toujours vouloir voir Mason Greenwood porter le maillot de l’OM la saison prochaine. Dans un sondage réalisé par nos soins sur X, 90,3 % des internautes estiment que les dirigeants olympiens doivent conserver l’attaquant anglais cet été, contre seulement 9,7 % qui souhaitent le voir quitter Marseille lors du mercato estival.

Pour rappel, Mason Greenwood avait été recruté par l’Olympique de Marseille à l’été 2024 en provenance de Manchester United contre environ 26 millions d’euros. Lors de cette opération, le club anglais avait toutefois conservé un important pourcentage sur une future revente du joueur, désormais fixé à 40 %. Toujours sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2028, le joueur de 24 ans reste donc un dossier stratégique, aussi bien sportivement que financièrement, pour les dirigeants marseillais.

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