OM Mercato : l’IA prédit le futur onze de Marseille la saison prochaine

Nous avons demandé à l’IA d’imaginer l’équipe type de l’OM la saison prochaine. Voici sa réponse.

Après une saison 2025-2026 frustrante mais marquée par plusieurs promesses, l’Olympique de Marseille pourrait connaître un mercato estival particulièrement agité. Entre les possibles départs de certains cadres et la volonté de bâtir un effectif plus jeune, plus intense et plus ambitieux, plusieurs profils séduisent déjà pour renforcer le futur onze olympien. Du gardien jusqu’à l’avant-centre, voici à quoi pourrait ressembler l’équipe type de l’OM version 2026-2027 selon ChatGPT.

L’IA imagine le onze type de l’OM la saison prochaine

Marco Carnesecchi (gardien, actuellement à l’Atalanta Bergame) : C’est typiquement le genre de gardien qui pourrait correspondre à un OM voulant monter d’un cran. Très fort sur sa ligne, rassurant dans les sorties et excellent au pied, il a aussi une vraie personnalité, ce qui est essentiel pour réussir dans un club sous pression comme Olympique de Marseille. En plus, son profil colle parfaitement à un OM qui voudrait franchir un cap européen tout en construisant autour d’un gardien capable de devenir une référence sur plusieurs saisons.

Timothy Weah (latéral droit, actuellement à l’OM) : L’ancien Lillois peut totalement être conservé comme latéral droit dans un OM nouvelle version. Il apporte un profil rare : beaucoup de vitesse, de percussion et une énorme capacité à répéter les efforts. Dans un système offensif avec des pistons ou des latéraux très hauts, il peut devenir une vraie arme. Et surtout, il a encore une marge de progression importante à ce poste, où son volume et son intensité peuvent faire très mal.

Nayef Aguerd (défenseur central, actuellement à l’OM) : Le Marocain apporte beaucoup de sérénité à la défense marseillaise. Très propre dans la relance, intelligent dans son placement et expérimenté au haut niveau, il possède le profil du défenseur capable d’encadrer une arrière-garde ambitieuse et de sécuriser les sorties de balle de l’OM.

Facundo Medina (défenseur central, actuellement à l’OM) : L’Argentin peut s’imposer au sein de la défense centrale marseillaise par son agressivité, son intensité et sa mentalité parfaitement adaptée à l’OM. Très fort dans les duels et capable de défendre haut, l’ancien Lensois apporte énormément d’énergie et de caractère à la défense marseillaise, tout en restant précieux dans la relance.

Bradley Locko (latéral gauche, actuellement à Brest) : Avant sa grave blessure, il montrait énormément de qualités : explosivité, volume de jeu, percussion et capacité à répéter les efforts. C’est un profil moderne, encore perfectible défensivement, mais avec un gros potentiel et probablement plus accessible financièrement que les très gros noms du marché.

Quinten Timber (milieu défensif, actuellement à l’OM) : Déjà installé comme l’un des cadres du milieu marseillais, Quinten Timber apporte énormément par sa qualité technique, sa mobilité et sa capacité à accélérer le jeu balle au pied. Il représente parfaitement le profil du milieu moderne autour duquel l’OM peut construire son projet.

Youssouf Fofana (milieu défensif, actuellement à l’AC Milan) : Youssouf Fofana viendrait apporter l’impact défensif et l’équilibre qui permettraient à Timber de se projeter davantage. Très agressif à la récupération et capable de couvrir énormément d’espace, il formerait un duo très complémentaire avec le Néerlandais.

Dilane Bakwa (ailier droit, Nottingham Forest) : L’ancien Strasbourgeois apporterait beaucoup de percussion et de vitesse sur le côté droit. Très fort en un contre un et capable d’attaquer la profondeur, il offrirait un profil complémentaire au reste de l’attaque marseillaise.

Illan Kebbal (milieu offensif, actuellement au Paris FC) : L’Algérien ajouterait de la créativité et de la justesse technique entre les lignes. Sa qualité de passe et sa capacité à éliminer dans les petits espaces pourraient faire énormément de bien à l’animation offensive de l’OM.

Igor Paixao (ailier gauche, actuellement à l’OM) : Déjà très important dans le jeu marseillais, le Brésilien apporte énormément de vitesse, d’intensité et de verticalité sur le côté gauche. Sa capacité à répéter les efforts et à créer du danger dans les transitions en fait une arme majeure.

Amine Gouiri (avant-centre, actuellement à l’OM) : L’ancien Rennais resterait l’un des leaders techniques de cette attaque grâce à sa mobilité et sa qualité dans les petits espaces. Capable de décrocher, combiner et finir les actions, il donnerait beaucoup de fluidité au secteur offensif marseillais.