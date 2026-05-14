Absent lors du dernier Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid (2-0), Kylian Mbappé a tout de même réussi à faire parler de lui.

Kylian Mbappé ne sera jamais tranquille. Alors que le FC Barcelone célébrait son succès en Liga après sa victoire dans le Clasico face au Real Madrid (2-0), une scène inattendue a rapidement circulé. L’attaquant des Bleus, pourtant absent de la rencontre, s’est retrouvé malgré lui au centre d’une polémique durant les festivités catalanes.

Une image de « dictateur » qui choque l’Espagne

Dans les rues de Barcelone, lors des célébrations du titre, un supporter blaugrana a brandi une pancarte représentant Kylian Mbappé détourné en tenue militaire, assimilé à une figure de dictateur. Une mise en scène provocatrice qui a immédiatement attiré l’attention, sans pour autant perturber les joueurs du Barça, notamment Lamine Yamal et ses coéquipiers, concentrés sur leur célébration.

Ce type d’incident s’inscrit dans une rivalité déjà extrêmement électrique entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Même sans être présent sur le terrain, Mbappé reste une figure centrale des débats autour du football espagnol, tant son arrivée en Liga a renforcé l’intensité de ce duel historique.

Mbappé à toutes les sauces…

Sportivement, le FC Barcelone a validé son titre dans une ambiance festive après une saison maîtrisée, mais cette polémique rappelle que les célébrations de grandes rivalités dépassent souvent le simple cadre du football.

Si les joueurs catalans ont gardé leur calme, cet épisode risque de relancer les débats sur les débordements en marge des grandes rencontres. Quoiqu’il fasse, et même absent, Mbappé (27 ans) continue de faire parler de lui.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)