FC Barcelone – Real Madrid : Arbeloa explose après l’affaire Tchouaméni-Valverde, Flick lui répond

À la veille du Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Álvaro Arbeloa et Hansi Flick étaient en conférence de presse, avec le clash entre Tchouaméni et Valverde au centre des débats.

Le Real Madrid vit des heures agitées. À quelques jours du choc face au FC Barcelone, les tensions internes liées à l’altercation entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde continuent d’alimenter la polémique. Une situation explosive que le coach Álvaro Arbeloa a tenté de désamorcer en conférence de presse ce samedi.

« Je suis très fier de la fermeté, de la rapidité et de la transparence dont a fait preuve le club. Ensuite, je suis fier que les joueurs aient reconnu leur erreur, exprimé leurs regrets et demandé pardon. Pour moi, cela suffit », a-t-il déclaré, appelant à tourner la page rapidement.

Le technicien madrilène a également défendu ses joueurs avec force : « Valverde et Tchouameni méritent que nous tournions la page, que nous leur donnions une chance de continuer à se battre pour ce club »

Arbeloa assume la crise… mais explose contre les fuites

Au-delà de la gestion du vestiaire, Arbeloa a aussi tenu à dénoncer les fuites internes : « Divulguer des informations sur ce qui s’est passé dans les vestiaires, c’est comme trahir le Real Madrid. Son blason. C’est un acte de déloyauté »

Le coach madrilène assure néanmoins garder la confiance dans son groupe, malgré les récents incidents et la pression autour du Clasico.

Hansi Flick refuse de s’immiscer dans la crise madrilène

En face, le FC Barcelone préfère rester concentré sur le terrain. Hansi Flick n’a pas souhaité commenter longuement la situation du rival : « Pour moi, nous devons nous concentrer sur la réalisation d’un bon match. Ce sont des choses qui arrivent partout, pas seulement au Real »

Le technicien allemand a insisté sur la cohésion de son propre vestiaire, estimant que le Barça doit rester focalisé sur son objectif : le titre.

Un Clasico sous tension maximale

Ce Clasico pourrait donc être décisif pour la Liga, mais aussi révélateur de l’état mental du Real Madrid. Entre blessures, amendes internes et tensions dans le vestiaire, la pression est immense.

Malgré tout, Arbeloa veut croire à un sursaut collectif : le Real Madrid devra transformer ce chaos en énergie sur le terrain pour éviter une fin de saison encore plus douloureuse.