RC Lens Mercato : Sarr prépare une annonce pour son avenir, quatre dossiers déjà réglés ?

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le RC Lens prépare déjà un mercato crucial, et les Sang et Or entrent dans un tournant stratégique.

Le coup de sifflet final face à Nantes a libéré tout un peuple. Dans un stade Bollaert en fusion, plongé ensuite dans l’obscurité avant une mise en scène symbolique autour de Joseph Oughourlian, Benjamin Parrot et Jean-Louis Leca, le RC Lens a célébré bien plus qu’une qualification européenne : le retour en Ligue des champions.

Mais derrière l’euphorie, les dirigeants lensois savent déjà que le plus difficile commence. L’été 2026 s’annonce comme un immense chantier pour un club qui veut désormais s’installer durablement parmi les places fortes du football français sans reproduire les excès financiers du passé.

Wesley Saïd et Adrien Thomasson vers la sortie

Premier dossier bouclé : celui de Wesley Saïd. Auteur de sa saison la plus prolifique sous les couleurs lensoises avec 10 buts en Ligue 1, l’attaquant de 31 ans a refusé l’offre de prolongation transmise par le club et devrait rejoindre Al-Shamal au Qatar. Arrivé en 2021, il laissera l’image d’un joueur précieux mais tout de même irrégulier.

La tendance est également à un départ pour Adrien Thomasson. En fin de contrat, le vice-capitaine lensois a choisi de relever un nouveau défi après plusieurs semaines de réflexion. Rennes et le Paris FC sont notamment évoqués pour accueillir le milieu savoyard, auteur d’une saison remarquable avec 10 passes décisives.

Le départ du maître à jouer lensois constituerait un vrai tournant tant son importance dans le système de Pierre Sage a été capitale cette saison.

Malang Sarr pas encore totalement sûr de partir ?

Autre dossier brûlant : Malang Sarr. Relancé cette saison après plusieurs années compliquées, le défenseur sénégalais a retrouvé un niveau impressionnant au cœur de la meilleure défense de Ligue 1. Courtisé en Europe mais aussi en Arabie saoudite, il n’a encore pris aucune décision et attendrait la finale de Coupe de France contre Nice avant de trancher son avenir, comme le rapporte L’Équipe.

Lens devra aussi résister aux offensives concernant Mamadou Sangaré. Recruté au Rapid Vienne l’été dernier, le milieu malien est devenu l’une des révélations de la saison en Europe et attire déjà plusieurs grandes écuries. On imagine mal un prix de départ à moins de 50 millions d’euros, somme que Chelsea est prêt à mettre pour rappel.

Le gardien Robin Risser et le défenseur Ismaëlo Ganiou suscitent également de nombreuses convoitises après leur explosion cette saison. Selon plusieurs estimations récentes, la valeur marchande de plusieurs jeunes Lensois a fortement grimpé grâce au parcours exceptionnel du club.

4 joueurs sûrs de rester ?

Dans ce contexte mouvant, le RC Lens veut néanmoins conserver une base solide. Florian Thauvin apparaît aujourd’hui comme l’un des visages du projet artésien. Arrivé en 2025, le champion du monde a rapidement retrouvé son meilleur niveau et s’est imposé comme un leader offensif majeur.

Les dirigeants comptent également sur Samson Baidoo, Matthieu Udol ou encore Odsonne Édouard pour encadrer un effectif qui devrait être renforcé intelligemment. À voir si Allan Saint-Maximin va prolonger, tout comme Saud Abdulhamid.

Lens a d’ailleurs déjà anticipé certains mouvements. Le club pourra s’appuyer la saison prochaine sur le jeune Andrija Bulatovic et surtout sur Amadou Haidara, recruté en avance pour densifier l’entrejeu. Malgré tout, Lens le sait, il y aura du boulot cet été !