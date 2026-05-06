Si Mamadou Sangaré se concentre sur sa fin de saison avec le RC Lens, les supporters semblent résignés quant à l’éventualité d’un départ au mercato estival.

L’avenir de Mamadou Sangaré semble de plus en plus s’écrire loin de Bollaert. Alors que le RC Lens termine sa saison avec encore des enjeux importants, les discussions autour du mercato estival prennent déjà une place centrale chez les supporters. Et un sondage publié par But! a mis en lumière une tendance assez nette sur les départs attendus.

Les supporters du RC Lens résignés pour Sangaré

À la question « quel Lensois partira sûr cet été ? », les réponses sont sans appel : Mamadou Sangaré arrive en tête avec 40 % des votes, devant Hervé Koffi (31,4 %), Adrien Thomasson (22,9 %) et Malang Sarr (5,7 %). Un résultat qui traduit surtout une forme de résignation autour du milieu de terrain de 23 ans, considéré comme l’un des joueurs les plus performants de Ligue 1 cette saison.

Révélé comme l’un des éléments majeurs du dispositif du RC Lens, Sangaré attire logiquement de plus en plus de convoitises sur le marché européen. Sa régularité, son impact physique et sa capacité à se projeter en font un profil particulièrement recherché.

Un gros chèque en guise de consolation ?

Selon plusieurs estimations, un départ de Mamadou Sa,garé pourrait se négocier autour des 50 millions d’euros, une somme importante qui permettrait au RC Lens de réaliser une opération majeure sur le plan financier.

Si cette perspective attriste forcément une partie des supporters, elle s’inscrit aussi dans la réalité du modèle lensois, souvent basé sur la valorisation et la revente de ses talents. Pour l’heure, Sangaré reste concentré sur la fin de saison avec les Sang et Or, mais en interne comme dans l’opinion, son avenir semble déjà faire peu de doutes.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France