Les clubs toujours en lice pour se qualifier en Ligue des Champions ne sont pas pour autant assurés de recruter en masse au mercato estival.

Le mercato estival s’annonce beaucoup plus contraignant que prévu pour plusieurs clubs de Ligue 1. Alors que le RC Lens, l’OL, le LOSC ou encore le Stade Rennais peuvent encore espérer accrocher une qualification européenne, voire la Ligue des Champions, cela ne garantirait pas pour autant une grande liberté d’action sur le marché des transferts.

Avec les droits TV, la Ligue des Champions n’assure plus rien !

En cause : la situation économique du football français et les perspectives jugées très inquiétantes autour des droits TV. Un contexte qui pourrait directement impacter les stratégies des clubs dès cet été. Dans ce cadre, le journaliste Romain Molina a livré une analyse particulièrement alarmiste : « Vu les prévisions apocalyptiques des droits TV en France pour la saison prochaine, même les clubs qualifiés en Ligue des Champions (hors PSG) devront vendre des joueurs… »

Le RC Lens, l’OL, le LOSC et le Stade Rennais impactés ?

Une déclaration qui illustre un changement de paradigme important pour les clubs de l’élite française. Habituellement renforcés par la qualification européenne, ces derniers pourraient cette fois être contraints de vendre avant même de pouvoir se renforcer. Un scénario qui toucherait directement des équipes comme le RC Lens, l’OL, le LOSC ou encore le Stade Rennais, souvent dépendantes de la revente de joueurs pour équilibrer leurs comptes.

Seul le PSG surnage en Ligue 1

Même une participation à la Ligue des Champions ne suffirait donc pas à compenser la perte potentielle de revenus télévisés. Le PSG, structure financièrement à part, ferait figure d’exception dans ce paysage fragilisé. Pour les autres clubs de Ligue 1, comme le RC Lens, le mercato pourrait ainsi se transformer en marché d’ajustement plutôt qu’en période de renforcement, avec des départs importants envisagés avant toute arrivée majeure. Une tendance qui pourrait rebattre les cartes de la prochaine saison, tant sur le plan sportif qu’économique, et accentuer encore un peu plus l’écart avec les clubs les mieux armés financièrement en Europe.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France