Si l’ASSE ne fait pas d’Enzo Bardeli (24 ans) sa priorité en cas de montée en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures aurait repris contact avec le milieu de Dunkerque.

Le dossier Enzo Bardeli revient brutalement sur le devant de la scène à l’ASSE. Alors que But! vous indiquait récemment que le milieu de Dunkerque n’était plus forcément une priorité absolue pour l’ASSE en cas de remontée en Ligue 1 mais que la fin de saison pourrait laisser le champ des possibles ouvert, voilà que le club forézien aurait repris contact avec le joueur.

Une relance qui intrigue forcément dans le contexte actuel autour des Verts. Selon le journaliste d’As Andrés Onrubia Ramos, l’ASSE aurait récemment échangé avec l’entourage du milieu de terrain de 23 ans afin d’évaluer les possibilités d’un futur transfert.

Mais pour l’instant, aucune avancée concrète n’aurait été enregistrée dans le dossier. Dans le même temps, la menace étrangère prend de l’ampleur. Toujours d’après la même source, Getafe et Levante suivraient de très près la situation de Bardeli, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 2 cette saison. Un intérêt sérieux qui pourrait clairement compliquer les plans stéphanois.

Un échec de montée en L1 envisagée par Kilmer ?

Il faut dire que le profil du joueur de Dunkerque attire énormément. Technique, intelligent dans l’utilisation du ballon et capable de faire avancer le jeu, Bardeli dispose d’une cote grandissante sur le marché. Surtout, sa situation contractuelle attise les convoitises puisque son bail expire en juin prochain. Sauf retournement de situation, son départ de Dunkerque semble désormais acté.

Du côté de l’ASSE, cette reprise de contact soulève aussi plusieurs interrogations. Certains y voient déjà un signal envoyé par Kilmer Sports Ventures concernant les ambitions du club. Après les trois dernières défaites inquiétantes des Verts, la direction pourrait commencer à envisager différents scénarios, y compris celui d’un maintien en Ligue 2. Car si l’ASSE venait à ne pas monter, Bardeli représenterait un profil cohérent pour reconstruire un effectif compétitif autour d’un joueur déjà performant à cet échelon. À l’inverse, en cas d’accession à la Ligue 1, la concurrence espagnole pourrait devenir extrêmement difficile à combattre.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2