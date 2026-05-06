ASSE : Bernard Caïazzo complètement subjugué par le PSG, son énorme déclaration !

Le Paris Saint-Germain continue d’impressionner toute l’Europe après son incroyable victoire contre le Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des champions. Une prestation XXL qui a également marqué Bernard Caïazzo. L’ancien co-président de l’AS Saint-Étienne n’a pas caché son admiration pour le club parisien, allant même jusqu’à comparer cette équipe du PSG à l’Ajax légendaire de Johan Cruyff.

Bernard Caïazzo sous le charme du PSG

Ancien co-président emblématique de l’AS Saint-Étienne pendant près de vingt ans, Bernard Caïazzo n’a pas caché son immense admiration pour le Paris Saint-Germain après le spectaculaire succès parisien contre le Bayern Munich (5-4) en demi-finale aller de Ligue des champions.

Présent dans les tribunes du Parc des Princes, l’ex-dirigeant stéphanois est ressorti totalement fasciné par la prestation du club de la capitale. Au point de comparer cette équipe du PSG à l’une des formations les plus mythiques de l’histoire du football.

« Depuis l’Ajax de Cruyff, je n’avais jamais vu ça »

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Bernard Caïazzo s’est complètement lâché au moment d’évoquer la performance parisienne.

« C’est quelque chose que je n’avais pas vu depuis… Depuis l’époque de l’Ajax et de Johan Cruyff, on n’avait pas inventé un autre type de football aussi différent. Pendant le match, j’étais émerveillé. En sortant, on se demande : « J’ai rêvé ? J’y étais vraiment ? » »

Visiblement encore marqué par cette soirée européenne, l’ancien patron des Verts explique avoir vécu un véritable moment historique.

« Ce sont des moments de vie, il faut savoir les savourer sur l’instant. Après ça, quand on regarde un autre match, on a l’impression d’un film de deuxième niveau… »

Des propos particulièrement forts qui témoignent de l’impact laissé par cette équipe parisienne version 2026.

Caïazzo voit une dynastie naître à Paris

Pour Bernard Caïazzo, cette démonstration du PSG ne relève pas du simple exploit ponctuel. Bien au contraire. L’ancien dirigeant de l’ASSE est convaincu que le club parisien est en train de bâtir quelque chose de durable au plus haut niveau européen.

« C’est ce jour-là que j’ai pris conscience de ce qu’était cette équipe du PSG : ce n’est pas un coup ponctuel, ça va durer. »

Et l’ancien homme fort de Saint-Étienne va encore plus loin dans sa projection.

« Je suis sûr qu’ils feront deux ou trois fois la finale dans les cinq prochaines années. Je me suis dit : « C’est le début d’une dynastie. » »

Une soirée déjà entrée dans l’histoire

Bernard Caïazzo considère même cette rencontre entre le PSG et le Bayern comme l’un des plus grands souvenirs footballistiques de sa vie.

« Cette finale fait partie de mes cinq ou six plus grands moments de foot. »

L’ancien président stéphanois raconte avoir partagé cette soirée exceptionnelle avec plusieurs personnalités du football et du spectacle, dont Jean-Claude Darmon, Nicolas de Tavernost ou encore Patrick Bruel.

Malgré tout, un léger regret subsiste après cette folle nuit parisienne.

« La frustration, c’est d’être reparti très vite. À 3 heures du matin, tu es déjà de retour à Paris, tu n’en profites pas. »

Une chose est sûre : le PSG de cette saison marque les esprits bien au-delà de la capitale. Même une figure historique de l’ASSE semble aujourd’hui totalement conquise par le projet parisien.