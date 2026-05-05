La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé par l’ASSE en vue du mercato et le RC Lens l’été dernier, Lassine Sinayoko (26 ans) pourrait quitter l’AJ Auxerre pour prendre une destination inattendue.

Le dossier Lassine Sinayoko prend une nouvelle dimension. À 26 ans, l’attaquant malien réalise une saison solide malgré les difficultés collectives de l’AJ AJ Auxerre.

Sinayoko très courtisé au mercato

Avec 9 buts et 4 passes décisives en Ligue 1, il s’impose comme l’un des rares points lumineux d’une équipe en souffrance. Mais c’est surtout son profil complet qui attire les convoitises. Puissant, généreux dans l’effort, capable de répéter les courses à haute intensité, Sinayoko coche de nombreuses cases recherchées dans le football moderne. Et forcément, cela n’a pas échappé à l’étranger. Comme indiqué hier, Crystal Palace a décidé d’accélérer concrètement sur le dossier.

Le club londonien ne se contente plus d’une simple surveillance : il serait désormais dans une phase active de recrutement pour tenter de boucler l’opération rapidement. L’objectif est clair : devancer la concurrence et sécuriser un renfort offensif majeur avant que le marché ne s’emballe. Cette offensive change totalement la donne pour les clubs français intéressés. L’ASSE suit depuis plusieurs semaines l’évolution du dossier, mais voient désormais un concurrent de Premier League prendre une longueur d’avance décisive.

Crystal Palace ne veut pas faire traîner

L’été dernier, le RC Lens appréciait fortement son profil de joueur capable d’apporter de la profondeur et du volume dans un système exigeant, tandis que l’ASSE le voit aujourd’hui comme un potentiel renfort majeur en cas de montée ou de reconstruction offensive. Mais l’entrée en scène d’un club anglais change complètement la hiérarchie. Crystal Palace anticipe notamment un possible départ de Jean-Philippe Mateta et considère Sinayoko comme une option crédible pour rééquilibrer son attaque. Le club londonien estime que son profil correspond parfaitement aux exigences de la Premier League.

Sous contrat jusqu’en 2027, Sinayoko est aujourd’hui évalué entre 9 et 10 millions d’euros. Une somme jugée accessible pour un club anglais, mais qui représente aussi une belle opportunité financière pour Auxerre. Le journaliste Sébastien Vidal confirme d’ailleurs une accélération nette du dossier en coulisses, avec une volonté claire de Crystal Palace de ne pas laisser traîner les discussions. Dans ce contexte, la Ligue 1 pourrait rapidement perdre un attaquant devenu incontournable dans son rôle de leader offensif à Auxerre. Et si la tendance se confirme, Sinayoko pourrait bien être l’un des premiers gros mouvements offensifs du prochain mercato estival.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2