Courtisé au mercato estival, Esteban Lepaul (26 ans) pourrait quitter le Stade Rennais un an seulement après son arrivée.

Le Stade Rennais pourrait vivre un été agité autour de son secteur offensif. Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison, Esteban Lepaul (26 ans) s’est rapidement imposé comme un élément suivi de près sur le marché européen.

« Le club a déjà des cibles en attaque »

À 26 ans, l’attaquant français voit sa cote grimper, au point d’attirer des clubs majeurs en Europe. Selon But!, le joueur est notamment suivi en Allemagne, tandis que Foot Mercato a affirmé plus tôt ce mardi que des cadors comme l’Atlético de Madrid et Naples se montreraient les plus insistants dans ce dossier. Une situation qui oblige forcément le Stade Rennais à anticiper même si, en interne, le discours reste mesuré.

D’après les éléments relayés par l’insider Jonathan, le Stade Rennais n’a pas prévu de se séparer de son attaquant dans l’immédiat, même si la direction commence déjà à explorer des solutions alternatives. « Pas à l’ordre du jour de le vendre, même si le club a déjà des cibles en attaque », indique-t-il, confirmant une double lecture du dossier : stabilité sportive à court terme, anticipation stratégique à moyen terme.

Une précaution plus qu’une stratégie ?

Cette approche est typique des clubs ambitieux de Ligue 1, qui préfèrent sécuriser leurs options avant même que le marché ne s’emballe. Dans ce contexte, le rôle de Franck Haise est central dans la construction du projet offensif. Le coach rennais souhaite disposer d’un secteur offensif capable de répondre aux exigences d’un club visant régulièrement l’Europe, avec de la profondeur et des profils complémentaires. Si Lepaul venait à rester, il serait naturellement un élément clé du dispositif. Mais en cas d’offre majeure, le Stade Rennais ne veut pas être pris de court.

Le SRFC travaille donc déjà sur plusieurs pistes pour renforcer son attaque ou compenser un éventuel départ. Une stratégie d’anticipation qui montre que le Stade Rennais veut garder la main sur son mercato, sans subir les mouvements du marché. La situation d’Esteban Lepaul reste donc ouverte. Pour l’instant, aucune décision n’est prise, mais les sollicitations extérieures pourraient rapidement accélérer le dossier au cours de l’été. Et comme souvent dans ce type de situation, tout dépendra du niveau des offres… et des ambitions du joueur.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)