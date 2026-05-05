Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le Stade Rennais a publié la liste des jeunes joueurs de l’académie non-conservés à l’issue de la saison. Et ils sont nombreux.

Comme chaque année, le Stade Rennais poursuit son travail de restructuration et d’évaluation au sein de son centre de formation, reconnu comme l’un des meilleurs de France. Mais cette fois, certains choix suscitent une vraie incompréhension chez les observateurs du club.

L’académie du Stade Rennais se vide

Parmi les joueurs concernés figurent Dorian Fraeyman, né en 2006, ainsi que plusieurs éléments de la génération 2008 : Alexis Fernandes, Alexis Ramel, Idrisse Traoré, Maxence Métayer, Lors Jagu et Robin Pavis. Une vague de départs importante qui a rapidement fait réagir les supporters rennais sur les réseaux sociaux. Le cas Robin Pavis revient particulièrement dans les discussions. Plusieurs fans estiment que le jeune joueur possédait un profil technique rare et méritait d’obtenir davantage de temps pour poursuivre sa progression au club. « Vraiment surpris que Pavis ne soit pas conservé. Grosse qualité technique, grosse qualité de pied chez ce joueur. Incompréhensible », a notamment réagi Bastien BZH.

Autre dossier qui fait parler : celui d’Idrisse Traoré. Là encore, plusieurs supporters considèrent que le joueur avait montré des choses intéressantes cette saison avec de bonnes performances dans les catégories de jeunes. « Dommage, Idrisse Traoré a réalisé de bonnes perfs », regrette notamment le Nord Rennais. Ces réactions illustrent surtout l’attachement du public rennais à son centre de formation, véritable ADN du club depuis de nombreuses années.

Quelles retombées pour l’avenir ?

À Rennes, chaque départ de jeune talent est scruté avec attention, surtout lorsque certains profils semblaient prometteurs. Le Stade Rennais, lui, poursuit sa logique de sélection exigeante afin de maintenir un très haut niveau de compétitivité dans son académie. Tous les jeunes ne peuvent évidemment pas franchir le cap vers le monde professionnel, même dans un centre réputé pour son efficacité.

Mais ces décisions rappellent aussi la brutalité du football de haut niveau, où les trajectoires peuvent basculer très vite dès les premières années de formation. Reste désormais à savoir où rebondiront ces jeunes joueurs, certains pouvant encore attirer l’attention d’autres structures professionnelles en France ou à l’étranger. Une chose est sûre : ces départs inattendus ne laissent pas les supporters rennais indifférents.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

10/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

17/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)