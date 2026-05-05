La large victoire du FC Nantes contre l’OM samedi à La Beaujoire (3-0) n’a pas fait oublier tous leurs problèmes aux Canaris.

Le FC Nantes respire un peu mieux sportivement après son succès marquant contre l’OM, mais en coulisses, l’ambiance reste loin d’être totalement apaisée. Si les trois points ont offert un bol d’air au classement, ils n’ont pas effacé toutes les tensions accumulées ces dernières semaines. Selon des éléments relayés par Emmanuel Merceron, plusieurs joueurs auraient agacé une partie du vestiaire, révélant un climat interne encore instable malgré les résultats récents.

Plusieurs joueurs ciblés au FC Nantes

Dans ses propos, il évoque notamment plusieurs profils cités en interne. Anthony Lopes, tout d’abord, aurait validé certains choix du staff, notamment celui de Kantari, dans un contexte déjà sensible. D’autres joueurs comme Chidozie Awaziem, Mostafa Mohamed ou encore Matthis Abline sont également mentionnés comme sources de tensions ou de frustrations au sein du groupe. Le cas Johann Lepenant est aussi évoqué, avec un comportement jugé perfectible dans certaines phases.

Ces éléments dessinent un vestiaire où la sérénité reste fragile, malgré le soulagement procuré par la victoire contre l’OM. Mais au-delà des joueurs, une autre figure revient dans les discussions : Vahid Halilhodžić. L’entraîneur du FC Nantes, connu pour ses méthodes très strictes, est cité indirectement dans les critiques liées aux séances d’entraînement et à la gestion du groupe.

Coach Vahid dans la tourmente ?

Son influence et ses méthodes de travail continuent de faire débat en interne, notamment chez certains joueurs qui auraient mal vécu certaines exigences. Cette situation met en lumière un constat clair : le FC Nantes reste un club sous tension permanente, où les résultats sportifs alternent avec des épisodes de crispation interne. Une réalité renforcée par les choix de direction et les nombreuses évolutions de l’effectif ces dernières saisons.

Pour autant, le succès contre l’OM montre que ce groupe possède encore des ressources. Mais pour éviter que ces tensions ne plombent la fin de saison, le FC Nantes devra rapidement stabiliser son environnement interne. Car dans une course au maintien toujours serrée, le moindre déséquilibre dans le vestiaire peut rapidement avoir des conséquences directes sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

10/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

17/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)