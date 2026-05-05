Sitôt la campagne de Ligue des Champions arrivée à son terme, le PSG a prévu de valider son premier transfert du mercato estival.

Le PSG prépare l’avenir. Malgré une campagne européenne encore en cours, les dirigeants parisiens anticipent déjà les grands mouvements du prochain mercato estival. Et un nom revient désormais avec insistance dans les discussions internes : Aleksey Batrakov (20 ans).

Batrakov, premier transfert estival du PSG ?

Selon plusieurs informations venues de Russie, Luis Campos aurait prévu de se rendre personnellement à Moscou une fois la campagne de Ligue des Champions terminée afin de poursuivre les négociations autour du jeune milieu offensif du Lokomotiv Moscou. Le dossier semble déjà très avancé. Le PSG n’aurait plus besoin d’envoyer de recruteurs superviser les matchs du Lokomotiv Moscou. Les rapports seraient jugés suffisamment complets et positifs pour envisager désormais une phase plus concrète des discussions. Autrement dit, Paris considère déjà qu’il possède toutes les garanties sportives nécessaires avant de potentiellement passer à l’action.

Cette stratégie confirme la volonté de Luis Campos de continuer à miser sur des profils jeunes à fort potentiel capables d’intégrer progressivement le projet parisien. Depuis son arrivée, le dirigeant portugais cherche à construire un effectif plus durable et moins dépendant des stars internationales recrutées à prix astronomiques. Batrakov s’inscrirait parfaitement dans cette logique. Même si peu d’informations filtrent encore sur les contours exacts de l’opération, l’idée d’un transfert vers le PSG serait aujourd’hui clairement envisagée par les différentes parties.

Campos n’a plus besoin de rapports

Le timing du dossier n’est pas anodin non plus. Le PSG veut éviter toute perturbation autour du groupe de Luis Enrique pendant la campagne européenne, ce qui explique pourquoi les discussions importantes seraient repoussées après la Ligue des Champions. En interne, le PSG souhaite également avancer discrètement afin d’éviter une flambée médiatique ou une concurrence accrue sur le marché.

Ce type de recrutement correspond parfaitement à la nouvelle orientation du PSG : attirer des joueurs encore en pleine progression plutôt que des stars déjà installées, avec l’objectif de bâtir un effectif plus cohérent sur le long terme. Reste désormais à savoir si les négociations avec le Lokomotiv Moscou aboutiront rapidement ou si d’autres clubs européens entreront dans la course d’ici l’ouverture officielle du mercato. Mais une chose paraît déjà certaine : Luis Campos n’a absolument pas l’intention d’attendre l’été pour préparer les prochains gros coups du PSG.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League