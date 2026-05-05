PSG : Luis Enrique fait une annonce choc et alpague les supporters avant le Bayern 

Luis Enrique était présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le PSG (21h). Morceaux choisis.

Le PSG va jouer pour gagner à Munich

« On cherche toujours à s’améliorer. Si on se souvient des PSG-Bayern entre Luis Enrique et Kompany, outre le 5-4, les autres résultats étaient normaux. On cherche à gagner chaque match, demain notre objectif c’est de gagner le match. C’est un défi mais on est content de nos performances à l’exterieur cette saison. »

Le Bayern, meilleure équipe du monde

« Quand tu joues ce type de match, contre cette adversaire qui est sans aucun doute la plus forte équipe qu’on ait pu affronter, la première chose que je veux transmettre c’est qu’on a un avantage d’un but, mais ça ne représente rien dans le football. On a l’expérience de l’année dernière. On cherche tout le temps d’être à la hauteur pour nos supporters. »

Luis Enrique alpague les supporters

« Il n’y aura aucun joueur ou supporter du PSG qui cessera de jouer ou de chanter. C’est le moment de donner encore plus pour arriver à une deuxième finale. C’est important de montrer et de savoir pourquoi nous sommes ici. »

Rafael Nadal cité en exemple

« Demain on va jouer à Munich pour chercher à être plus compétitifs que jamais. Rafa Nadal a dit un jour qu’à un moment de sa carrière, ses confrontations avec Federer et Djokovic, ça a été une motivation pour lui. C’est ce que nous voulons, on a de l’admiration pour le Bayern, mais c’est une motivation pour être meilleur. Demain on va chercher à surmonter une équipe qui joue de manière sensationnelle. »

Hakimi, Chevalier Ndjantou présents, oui !

« Ils ont demandé de venir. Pour nous cela montre quels types de joueurs nous avons. Ils seront là pour soutenir l’équipe et chercher à vivre ce match avec nous. »

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

17/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League